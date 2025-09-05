Togo: Mazamesso Assih dresse le bilan 2024-2025 du développement à la Base

Le ministère du Développement à la Base, de l'Inclusion Financière, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a récemment un bilan d'activités couvrant la période d'août 2024 à août 2025, mettant en lumière des progrès notables et des perspectives résolument tournées vers l'innovation sociale.

Au cours d'un point de presse, la ministre Mazamesso Assih est revenue sur les résultats obtenus dans les principaux domaines de compétence de son département. Selon elle, les actions entreprises ont contribué à renforcer l'inclusion financière, à soutenir l'emploi des jeunes et à favoriser la participation citoyenne au développement local.

Ces efforts se traduisent par des projets et programmes ayant permis de toucher directement des milliers de bénéficiaires à travers le pays, aussi bien dans le milieu rural qu'urbain.

La ministre a insisté sur l'importance de développer des nouvelles approches, centrées sur les besoins des populations, afin de consolider les acquis et d'accélérer la transformation inclusive du pays.

« Notre ambition est de faire du Togo un modèle d'innovation sociale en Afrique, où chaque citoyen, notamment les jeunes et les femmes, trouve sa place et contribue à la dynamique de développement », a-t-elle affirmé.

Avec ce bilan, le ministère confirme sa place d'acteur central dans la politique sociale du gouvernement, en mettant en avant des résultats concrets et des projets d'avenir qui répondent aux attentes des communautés.

Les détails complets de ce bilan et les perspectives du ministère seront publiés dans l'édition de vendredi de Togo Réveil.