Maroc: Port de Larache - Baisse de 6% des débarquements de pêche à fin juillet

4 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Larache ont atteint 9.129 tonnes à fin juillet 2025, en baisse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a toutefois augmenté de 6% à 205,31 millions de dirhams (MDH), contre plus de 192,88 MDH à fin juillet 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont régressé de 10% au cours des sept premiers mois de 2025 à 7.249 T, pour une valeur estimée à environ 59,81 MDH (-15%), contre 70,57 MDH/ 8.080 T en glissement annuel.

Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, augmenté de 5% à 472 T, pour une valeur de plus de 27,42 MDH, contre plus de 28,65 MDH en glissement annuel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont progressé de 11% à 773 T pour des recettes de 82,29 MDH (+31%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont augmenté de 23% à 635 T, générant des revenus d'environ 35,79 MDH (+16%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 523.765 T à fin juillet dernier, en baisse de 16% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé à plus de 6,14 milliards de dirhams (MMDH), contre 6,30 MMDH en glissement annuel.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.