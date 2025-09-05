Maroc: Recettes MRE - Un niveau record de 119 MMDH en 2024

4 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Les recettes des transferts des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont atteint un niveau record de 119 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en hausse de 3,3% par rapport à une année auparavant, selon l'Office des changes.

Ces recettes ont affiché un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5,7% durant la période 2021-2024, fait savoir l'Office qui vient de publier son rapport "Balance des paiements et position extérieure globale du Maroc" au titre de l'année 2024.

Ledit rapport révèle aussi que le solde des revenus des transferts courants privés est passé de 128,4 MMDH en 2023 à 133,5 MMDH en 2024. Cette augmentation résulte de l'accroissement des recettes de 4,5%, atténué toutefois, par la hausse des dépenses (+19,2%).

D'après la même source, la progression des recettes provient, essentiellement, de l'augmentation des envois de fonds des MRE (+3,8 MMDH), principale composante des transferts courants privés.

Pour ce qui est des revenus des transferts courants publics, ils ont dégagé un solde excédentaire en amélioration de 1,2 MMDH à 3,6 MMDH en 2024. Cette évolution provient, particulièrement, de la hausse des recettes de 35,4%.

