Maroc: Hamish Falconer - Le Dialogue stratégique Royaume-Uni/Maroc de juin dernier a marqué un changement important' dans les relations entre Londres et Rabat

4 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Dialogue stratégique Royaume-Uni/Maroc, tenu en juin dernier à Rabat, a marqué "un changement important" dans les relations entre les deux pays, a souligné Hamish Falconer, sous-secrétaire parlementaire au ministère britannique des Affaires étrangères.

«Le secrétaire au Foreign Office (NDLR : David Lammy) a coprésidé, le 1er juin dernier à Rabat, une session du Dialogue stratégique Royaume-Uni/Maroc, durant laquelle des accords ont été signés dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures et du commerce», a rappelé M. Falconer dans une déclaration à la Chambre des communes, Chambre basse du Parlement britannique.

Cette 5e session du Dialogue stratégique a marqué "un changement important" dans les relations entre les deux pays, a indiqué le responsable. Il a affirmé que M. Lammy a également exprimé lors de cette session le soutien du Royaume-Uni au plan marocain d'autonomie pour le Sahara, ajoutant que «nous poursuivons ce travail ensemble et entretenons un contact fréquent» dans ce sens.

Lancé à Londres le 5 juillet 2018, le Dialogue stratégique Royaume-Uni/Maroc constitue un mécanisme important visant à consolider les liens historiques entre les deux Royaumes et à poursuivre le renforcement et l'approfondissement des relations bilatérales.

Il s'articule autour de thématiques importantes pour le renforcement de la coopération bilatérale, à savoir le volet politique et sécuritaire, le volet économique, le volet humain et culturel, et porte également sur des questions aussi bien régionales et internationales que multilatérales.

