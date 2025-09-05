Tunisie: Gafsa - Un projet pilote pour transformer les pistaches en levier économique

Dans une région où la pistache s'impose comme un véritable trésor agricole, Gafsa mise sur l'innovation et la durabilité. Grâce au projet Irada», les producteurs locaux voient s'ouvrir de nouvelles perspectives : modernisation des techniques, valorisation des sous-produits et accompagnement des agriculteurs. Une initiative ambitieuse qui redonne à la pistache toute son importance dans l'économie régionale et trace la voie vers un avenir plus prospère pour le monde rural.

La mise en oeuvre du projet «Irada» se poursuit à Gafsa, avec pour objectif le développement du secteur de la pistache, une culture devenue emblématique du paysage agricole régional. Ce projet vise à renforcer la filière à travers la mise à disposition d'équipements modernes pour le séchage et le conditionnement des pistaches, ainsi que l'acquisition de plants performants.

Au-delà de la valorisation du fruit lui-même, l'initiative cherche aussi à exploiter les sous-produits de la pistache pour en faire du compost et de l'aliment pour bétail, contribuant ainsi à une meilleure durabilité économique et environnementale. Des sessions de formation sont également prévues afin d'accompagner les agriculteurs dans l'adoption de techniques innovantes et plus rentables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce programme représente une opportunité majeure pour les producteurs locaux et s'inscrit dans une logique de valorisation des ressources agricoles de Gafsa.

L'investissement alloué à ce projet s'élève à 1,6 million de dinars, financé par l'Union européenne en partenariat avec les ministères de l'Emploi, de la Formation professionnelle, du Développement et de la Coopération internationale. La réalisation est confiée à la société du pôle de développement de Gafsa.

Ce programme, qui bénéficie à 300 agriculteurs et 50 jeunes organisés au sein de 7 structures professionnelles (coopératives agricoles et groupements de développement), est un signal fort en faveur de la relance d'une filière prometteuse.

En redonnant à la pistache la place qu'elle mérite dans l'économie agricole locale, ce projet ambitionne de faire de Gafsa non seulement une terre de tradition agricole, mais aussi un modèle de développement durable et innovant.