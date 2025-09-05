Tunisie: Pourquoi - Les fruits secs à portée...

Parmi les fruits secs qui se sont bien adaptés au climat tunisien, la pistache qui est en train de prendre un grand essor dans la région de Gafsa.

Toutefois, il y a un autre fruit dont on ne parle pas beaucoup et qui, pourtant, mérite le détour, c'est le pignon qui est de la même famille que le pin d'Alep -- le fameux zgougou -- dont notre pays regorge. Il n'y a qu'à se rendre dans le gouvernorat de Jendouba pour être fixé. Et pas très loin de la capitale, le Boukornine est couvert de pins d'Alep.

Qu'est-ce qu'on attend donc pour transformer toutes ces forêts en arbres à pignons ?