Tunisie: Pourquoi - Les fruits secs à portée...

4 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Parmi les fruits secs qui se sont bien adaptés au climat tunisien, la pistache qui est en train de prendre un grand essor dans la région de Gafsa.

Toutefois, il y a un autre fruit dont on ne parle pas beaucoup et qui, pourtant, mérite le détour, c'est le pignon qui est de la même famille que le pin d'Alep -- le fameux zgougou -- dont notre pays regorge. Il n'y a qu'à se rendre dans le gouvernorat de Jendouba pour être fixé. Et pas très loin de la capitale, le Boukornine est couvert de pins d'Alep.

Qu'est-ce qu'on attend donc pour transformer toutes ces forêts en arbres à pignons ?

