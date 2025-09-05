Tunisie: Transport scolaire dans les zones rurales - La STB Bank réaffirme son rôle d'acteur sociétal

Dans une démarche citoyenne, la STB Bank renouvelle son engagement aux côtés de l'association Almadaniya pour faciliter l'accès à l'éducation dans les zones rurales défavorisées.

Au-delà de leur mission économique, les banques tunisiennes se sont engagées dans des actions humanitaires et sociales, endossant un rôle d'acteur social, avec pour enjeu majeur d'assumer une responsabilité sociétale en se positionnant en tant que levier à même de contribuer au développement durable dans les régions. La STB Bank vient de donner l'exemple en réitérant sa volonté et son engagement d'améliorer les conditions sociales dans les zones rurales défavorisées.

Amélioration du transport rural

L'une des principales actions sociales dans lesquelles elle s'est engagée concerne le renforcement de l'accès à l'éducation dans les zones rurales, à travers le renouvellement du partenariat avec l'association «Almadaniya» qui joue un rôle crucial dans l'amélioration du transport rural pour les élèves. La convention, qui a été renouvelée et signée, vient consolider les efforts entrepris par les deux partenaires afin d'atténuer les conditions pénibles liées au déplacement des élèves qui effectuent plusieurs kilomètres à pied pour se rendre à leurs établissements respectifs.

1.500 élèves originaires de zones relevant du Kef, de Mahdia, de Kairouan et de Tataouine et dont les foyers se trouvent à une distance se situant entre trois et dix kilomètres de leurs établissements scolaires vont pouvoir, grâce à ce programme financé par la Société Tunisienne de Banque, bénéficier quotidiennement du transport rural au lieu de se rendre à pied à leurs écoles.

Des contrats avec les taxis ruraux

L'Association «Almadaniya» a établi des contrats annuels avec des transporteurs propriétaires de taxis ruraux financés par la STB afin qu'ils assurent le transport rural de ces derniers. « Nous assurons la gestion de la logistique et nous veillons à assurer la coordination avec les municipalités et les établissements scolaires afin que le transport des élèves se déroule dans les meilleures conditions et en toute sécurité », a relevé Dalel Meherzi, secrétaire générale de l'association «Almadaniya». Le fondateur et président de l'association, Lotfi Maktouf, et le directeur général de la STB, Rachid Batita, ont, de leur côté, souligné l'impact direct de ce programme sur la performance scolaire des élèves.

Depuis son lancement, le taux d'abandon a, en effet, significativement diminué dans les zones ciblées et les résultats scolaires des écoliers se sont nettement améliorés et se sont traduits par une progression de 3.8 points, outre un taux de présence de 98 %, et un temps de loisir gagné d'environ 4 heures par jour. L'objectif ciblé étant de garantir le droit de l'enseignement à tous et de réduire les inégalités sociales en matière d'accès à l'éducation, a conclu le président de l'association «Almadaniya».