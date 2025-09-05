Tunisie: Mercato - Kasimpasa s'offre Adem Arous

Le jeune axial stadiste, Adem Arous, a récemment mis le cap sur Istanbul pour signer au profit des Turcs de Kasimpaşa SK.

Pour la pépite du Stade Tunisien, une fois les tests médicaux d'usage effectués, la signature du contrat devrait aboutir à un engagement assorti d'un bonus, si le joueur «flambe» en Turquie. Arous, stopper stadiste de 21 ans et sous contrat jusqu'en 2029, est évalué à hauteur de 400.000 euros sur Transfermarkt, mais sa cote ne cesse de grimper, sachant qu'il se distingue par sa rigueur et sa régularité au sein d'un club où il est tout simplement devenu un jeune taulier depuis maintenant plus de deux ans.

Tounekti file au Celtic

Les Ecossais de Celtic Glasgow viennent de recruter Sebastian Tounekti. L'offre émise a été acceptée par les Suédois de Hammarby IF. Après plusieurs semaines de négociations, les deux camps ont trouvé un accord. Le deal tourne autour de 7,5 millions d'euros pour le passage du milieu polyvalent (qui peut aussi prendre l'aile gauche de l'attaque) à Glasgow. Tounekti, réputé en Scandinavie suite à une trajectoire qui monte en flèche, a donc opté pour un club ambitieux qui lui permettra de grandir davantage. A 27 ans et une expérience qui l'a vu porter les tuniques de Ranheim, Haugesund, Tromsdalen, Bodo/Glimt et le FC Groningen aux Pays-Bas, Tounekti entend franchir un palier au Celtic.

Anas Haj Mohamed passe à Cesena

Haj Mohamed va évoluer en Série B Italienne du côté de Cesena. L'attaquant tunisien, 21 ans d'âge, a, semble-t-il, fait le bon choix, vu qu'à Parme, il a surtout fait banquette, la plupart du temps. A Cesena par contre, il aurait obtenu des garanties de la part du coach, Michele Mignani, derrière son recrutement, selon certaines livraisons proches du club Italien. Dans le viseur de Padova, Empoli et de Bari, Haj Mohamed a finalement choisi Cesena, là où il aurait l'opportunité d'évoluer grâce à son talent et à la confiance de son head-coach.

Sékou Konaté ne signerait pas à la JSK

Konaté, milieu international malien, a beau rallier Kairouan en provenance de Bamako pour parapher un engagement de deux ans avec les Aghlabides, mais au vu des difficultés financières que rencontre la JSK, le deal a avorté. En détail et en amont, les parties se sont entendues sur un accord avoisinant les 35 000 dollars, auquel s'ajoute un bonus de 5 000 dollars. Or, la JSK a dû renoncer à la transaction et le joueur s'est d'ailleurs vite projeté en espérant rejoindre le Stade Malien sans délai, histoire de ne pas rester inactif, d'ici le mercato hivernal. Sur Transfermarkt, la cote du joueur oscille autour de 100.000 euros.