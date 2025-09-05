Guinée: Un responsable du FNDC «enlevé» le 3 septembre, affirme le mouvement

En Guinée, un « responsable du FNDC dans la commune de Dixinn », à Conakry, a été « enlevé » le 3 septembre 2025 par des hommes en uniforme, affirme le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Yamoussa Youla « est membre du comité d'organisation de la manifestation prévue par les Forces vives », plateforme qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile, ce 5 septembre contre la transition dirigée par la junte au pouvoir.

Alors que les Forces vives appellent à manifester ce 5 septembre 2025 contre la conduite de la transition par la junte, qui a pris le pouvoir en septembre 2021 en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), l'une des composantes des Forces vives, annonce que Yamoussa Youla, l'un de ses responsables de Conakry, a été « enlevé » par des hommes en uniforme.

Les faits ont eu lieu, selon le mouvement, le 3 septembre, sur son lieu travail, dans le quartier de Taouyah, dans la capitale.

« Nous ne savons pas où il a été envoyé »

Joint par RFI, Ibrahima Diallo, l'un des cadres du FNDC, explique les circonstances de ces faits : « Yamoussa Youla est responsable communal du FNDC dans la commune de Dixinn. Il a été enlevé parce que, tout simplement, il est membre du comité d'organisation de la manifestation prévue par les Forces vives. Nous avons adressé des lettres d'information aux communes traversées par la marche. Alors, ils l'ont contacté par téléphone puisqu'il y avait son numéro sur le courrier comme personne contact. Il a été appelé, comme quoi ils allaient lui envoyer les réponses des différentes communes par rapport à notre marche. C'est dans ce contexte que l'individu qui l'a appelé est venu à sa rencontre avec des gendarmes et des policiers. C'est dans ce contexte qu'il a été kidnappé. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas où il a été envoyé. Sa famille également est sans nouvelles de lui. »

Sollicitées par RFI, les autorités guinéennes n'ont pour le moment pas réagi.

Plusieurs opposants ont été enlevés ces dernières années en Guinée et leur sort reste inconnu à ce jour. Oumar Sylla, plus connu sous le nom de Foniké Menguè, et Mamadou Billo Bah, deux responsables du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), un mouvement citoyen qui réclame le retour des civils au pouvoir en Guinée, avaient été enlevés le 9 juillet 2024.