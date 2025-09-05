Madagascar: Basketball/N1A hommes - Entrée fracassante du COSPN face à NGB Itasy

En ouverture du sommet national N1A du 4 au 14 septembre, le COSPN a surclassé NGB Itasy sur le score de 102-55, un fort avertissement à tous les adversaires.

Le coup d'envoi a été donné à 8 h 33 dans une salle immense, largement sous-occupée, puisqu'à 9 h 07, à peine une cinquantaine de spectateurs étaient présents. Sur le parquet, pourtant, le duel entre le COSPN Analamanga et NGB Itasy promettait d'être intense dans le grand Palais des sports.

Les deux équipes sont entrées timidement dans la rencontre. NGB a ouvert le score sur lancer franc de Sambo, avant que Rudy, Marco et Papa Kely ne lancent la machine COSPN. À la fin du premier quart-temps, les policiers menaient déjà 21-13, portés par Livio (7 points) et Marco (6 points).

Le deuxième quart-temps a confirmé la supériorité du COSPN. Livio Ratianarivo, intenable, a enchaîné les réussites, atteignant 14 points à la pause. À l'inverse, NGB peinait à trouver des solutions offensives, s'en remettant à Sambo, son meilleur marqueur (5 points). À mi-parcours, l'écart était déjà conséquent: 46-26 pour le COSPN.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le retour des vestiaires n'a rien changé à la physionomie du match. Après un trois points de NGB pour débuter, le COSPN a immédiatement répliqué par une série de 14 points consécutifs.

Un COSPN déjà en mission

Le score gonflait inexorablement, 60-31 après trois minutes, puis 89-42 à la fin du troisième quart-temps. Livio (16 points), Anthony et Rudy (11 chacun) dominaient les débats, tandis que Sambo (13 points) et Leta (11 points) sauvaient l'honneur de NGB.

Le dernier quart-temps a permis à tous les joueurs du COSPN d'inscrire des au compteur. Quelques supporters, enthousiastes, ont encouragé leurs joueurs à franchir la barre des 100 points, objectif atteint à une minute de la fin grâce à un tir à trois points de Marco (100-51). La victoire s'est finalement scellée sur un score sans appel de 102-55.

Au terme de la rencontre, l'entraîneur du COSPN, Tojo Rasamoelina, savourait cette entame réussie : « Entamer la première rencontre d'un championnat national est un peu difficile pour tout le monde. Il n'y a pas trop de difficultés mais nous avons constaté beaucoup de failles que nous allons rectifier au fil des rencontres. Comme tous les clubs participants, l'ambition est d'aller jusqu'au bout mais pour le moment, nous avançons match par match ».

En face, Joseph Ramarotafika, coach de NGB, reconnaissait l'écart de niveau : « C'est très difficile d'affronter l'un des favoris du championnat. Notre faille réside dans le gabarit de nos joueurs qui ont peiné dans les rebonds. Ce n'est que le premier match et on verra la suite. »

Cette large victoire du COSPN donne le ton d'une phase 2 qui s'annonce intense, entre favoris déjà affirmés et outsiders à l'affût. Mais elle rappelle aussi un paradoxe : le Palais des sports, cadre prestigieux, peine encore à attirer le grand public pour les premiers matchs d'un championnat pourtant décisif.