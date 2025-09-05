Madagascar: One man show/Joely kely - «Miseho Milay» débarque à Paris avant Madagascar

Joely Kely, humoriste et influenceur parmi les plus suivis des Malgaches, donnera son spectacle « Miseho Milay » le 4 octobre au Théâtre Traversière à Paris, avant de se produire à Madagascar début 2026.

L'humoriste malgache Joely Kely, suivi par plus de 500 000 abonnés sur Facebook, présentera son nouveau spectacle Miseho Milay le 4 octobre au Théâtre Traversière à Paris. Une représentation à Madagascar est prévue début 2026, en collaboration avec un organisateur local, mais aucune date officielle n'a encore été communiquée.

Le spectacle abordera des thèmes de société et d'actualité, tels que le féminisme, le patriarcat, la masculinité, la positivité toxique, le rapport à la vieillesse et l'adultère. Selon Joely Kely, il se produira sur scène sans ses personnages habituels de la page C'est du Joely, pour une prestation plus directe et personnelle.

Dans le cadre de ce nouveau one man show, l'artiste se concentrera sur une observation de la société et du quotidien, en s'appuyant sur ses expériences et celles des personnes qu'il rencontre. La scène sera l'occasion d'aborder ces sujets avec humour, tout en restant fidèle à son style d'écriture et à son approche du stand-up, qui privilégie les récits humoristiques simples et sans artifices.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Installé à Paris, Joely Kely n'a jamais rompu ses liens avec Madagascar. Ses spectacles intègrent régulièrement des références culturelles malgaches, et il maintient une présence active sur les réseaux sociaux pour rester en contact avec son public dans l'île. La représentation parisienne sera également l'occasion de réunir d'autres humoristes et influenceurs malgaches.

Miseho Milay constitue la première étape d'une tournée qui se poursuivra à Madagascar, confirmant l'intérêt croissant pour le stand-up malgache tant sur la scène internationale que dans le pays.