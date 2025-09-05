Madagascar: Infractions routières - Vigilance accrue de la gendarmerie sur la RN6

La gendarmerie d'Antsiranana intensifie la vigilance sur la RN6 face à la hausse des infractions. Des mesures de prévention et de sécurité sont mises en place pour protéger tous les usagers.

La circulation est désormais fluide sur la Route nationale 6 (RN6), partie Ambanja-Antsiranana, grâce à l'achèvement des travaux de réhabilitation. Toutefois, la gendarmerie alerte sur la multiplication des infractions et renforce les mesures de sécurité routière.

Cette avancée s'accompagne d'un revers, car de nombreux chauffeurs profitent de la qualité de la chaussée pour rouler à vive allure, tandis que d'autres multiplient les infractions au code de la route. Résultat: la modernisation de l'axe, censée renforcer la sécurité et le confort des usagers, engendre paradoxalement une recrudescence des comportements dangereux.

Face à cette situation, la Gendarmerie nationale, par le biais de la compagnie d'Antsiranana, multiplie les actions de sensibilisation afin d'éviter les accidents. Un dispositif a été mis en place ces derniers jours pour réduire les accidents à répétition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà des contrôles habituels de vitesse, de surcharge et de papiers administratifs, une attention particulière est portée aux charrettes empruntant la route en soirée ou de nuit, souvent invisibles pour les automobilistes et sources potentielles de drames. Des catadioptres, acquis grâce à des partenaires, sont distribués gratuitement aux charretiers. Ces dispositifs réfléchissants, faciles à fixer à l'arrière des charrettes, permettent d'améliorer leur visibilité dès qu'ils sont éclairés par des phares et de réduire considérablement les risques d'accidents.

Par ailleurs, l'utilisation des roues en fer est désormais proscrite au profit des pneus, pour protéger les nouvelles infrastructures. Des sanctions, allant jusqu'à la mise en fourrière, sont prévues une fois la campagne de sensibilisation écoulée.

Sanctions sévères

Du côté des camions de transport de marchandises, le khat en particulier, de nouvelles règles s'appliquent désormais. Il s'agit de limiter la vitesse à 60 km/h, d'assurer un entretien régulier, d'interdire de charger au-delà de la cabine ou du gabarit du véhicule, et d'appliquer l'interdiction absolue de transporter des passagers avec les marchandises.

Enfin, la gendarmerie rappelle que la protection de l'environnement reste une priorité. Certes, les feux de brousse, favorisés par le changement climatique, se multiplient, mais les auteurs d'incendies volontaires sont avertis et des sanctions sévères seront appliquées.

« Cette initiative s'inscrit dans une volonté de prévention et de protection de tous les usagers de la route, en particulier dans les zones rurales où les charrettes sont encore largement utilisées pour le transport de marchandises et de personnes », a affirmé le capitaine Tendry Randrianajaina, commandant de la compagnie de la gendarmerie d'Antsiranana pour les districts d'Antsiranana I et II, tout en appelant ainsi chaque conducteur, qu'il soit motorisé ou non, à adopter un comportement responsable afin de préserver des vies humaines et de réduire les drames sur les routes nationales.