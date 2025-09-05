Madagascar: Cadre légal des élections - La CENI engage des consultations nationales

5 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

La Ceni prépare une réforme du cadre légal des élections. En 2026, elle tiendra des réunions interprovinciales pour débattre des propositions des acteurs concernés.

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) poursuit les démarches en vue de la révision du cadre légal des élections. Elle entend lancer un processus de consultations nationales afin de recueillir les propositions des différentes parties prenantes au processus électoral. Un calendrier est déjà en place, a annoncé hier le secrétaire exécutif national de la Ceni, Tseheno Rakotondrasoa, lors d'une conférence de presse à Alarobia.

Selon ses explications, des rencontres interprovinciales seront organisées en 2026 afin de débattre des propositions issues des consultations locales. Les synthèses de ces discussions provinciales seront ensuite discutées au niveau national. La résolution qui en résultera fera l'objet d'une proposition transmise au gouvernement, en vue de l'élaboration d'un projet de modification du cadre légal des élections.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette démarche s'appuie sur l'article 61 de la loi 2015-020, qui stipule : « Si à l'issue d'un exercice électoral, la Ceni constate que des modifications à la législation électorale s'imposent, son président est tenu de présenter des recommandations dans un rapport distinct au gouvernement et à l'Assemblée nationale suivant la nature des éventuelles modifications. »

Failles

D'après toujours Tseheno Rakotondrasoa, les risques identifiés lors de l'atelier d'évaluation organisé récemment à Mahajanga seront intégrés dans les propositions. Ces failles relèvent à la fois des textes en vigueur, du fonctionnement interne de la Ceni, et du comportement des acteurs du processus électoral. Parmi les problèmes récurrents figurent notamment les tentatives de déstabilisation dans certains bureaux de vote, perturbant le bon déroulement des scrutins.

« Pour éviter que ces situations ne se reproduisent, nous allons adresser des recommandations aux autorités compétentes. Cela pourrait passer par une révision des textes mais aussi par une meilleure communication avec les acteurs du processus électoral », a souligné le secrétaire exécutif national de la Ceni.

À ce jour, la Ceni affirme avoir enregistré 333 propositions issues des différents acteurs électoraux. Toutefois, ses responsables n'ont pas souhaité préciser la nature de ces contributions. Il est à noter qu'après chaque scrutin, des recommandations ont déjà été formulées par les observateurs nationaux et internationaux afin d'améliorer le cadre légal. Aucune n'a été appliquée jusqu'ici. Le fait que la Ceni engage aujourd'hui une nouvelle collecte de propositions, sans capitaliser sur les précédentes, suscite donc des interrogations.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.