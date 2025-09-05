Madagascar: Foire Internationale - Les agriculteurs se connectent aux producteurs

La 7e édition de la Foire Internationale de l'Agriculture (FIA) a été officiellement inaugurée hier au CCI Ivato, réunissant producteurs, investisseurs, acteurs du secteur et consommateurs autour d'une plateforme unique de promotion de l'agriculture malgache. Avec plus de 350 pavillons, le salon se présente comme un véritable carrefour d'échanges entre producteurs locaux et professionnels internationaux.

Pour Tahiana Razanamahefa, secrétaire d'État à la Souveraineté alimentaire, la FIA démontre l'engagement de Madagascar pour l'autonomie alimentaire.

« La FIA montre que nous voulons produire plus localement, réduire les importations et offrir des produits sains aux Malgaches », a-t-elle déclaré. Selon elle, le pays se prépare à réduire ses importations tout en valorisant la production locale. L'accompagnement des agriculteurs par la fourniture de semences, d'outils et la création d'unités de production est également au coeur de cette initiative, complétée par des programmes de formation.

Opportunités B2B

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette édition est également liée au Festival International de la Gastronomie, ce qui permet de valoriser la production malgache à travers la cuisine. « Nous voulons relier tous les acteurs, de la production à la transformation, et créer des opportunités B2B entre producteurs et propriétaires de produits », explique François Sergio Hajarison, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il cite le Botswana comme modèle pour l'élevage bovin : peu d'animaux, mais une filière très productive, un exemple à suivre pour Madagascar.

Le salon offre également une plateforme pour la pêche et l'aquaculture. Sous l'égide de l'AMPA (Agence de la Pêche et de l'Aquaculture), les pisciculteurs, éleveurs et commerçants peuvent se rencontrer et échanger avec les consommateurs, tout en bénéficiant de conseils pour professionnaliser le secteur.

Le représentant de la FAO a qualifié l'événement de « véritable opportunité de partage de connaissances et de technologies », visant à renforcer la production agricole malgache et garantir une meilleure nutrition pour tous.

En cinq ans, Madagascar a déjà réalisé de grands progrès dans le secteur agricole, avec plus de 300 barrages construits et plus de 170 000 hectares irrigués. Sous le thème « La terre nourrit et la main transforme », la FIA 2025 est comme une vitrine du potentiel agricole national et comme un pont vers la coopération avec les pays africains et la SADC, ouvrant la voie à des échanges commerciaux et techniques fructueux.