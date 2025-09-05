Madagascar: Artisanat - Des meubles conçus pour traverser les générations

5 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Hazovato a ouvert son nouveau showroom à Tanjombato. Un espace qui met en avant l'innovation et le savoir-faire malgache. L'entreprise familiale transforme le bois et la pierre depuis 68 ans, avec une mission de créer des meubles qui traversent les générations. « Nous voulons que chaque meuble Hazovato accompagne plusieurs générations. Solidité, design et respect de l'environnement sont au coeur de notre travail », explique Laélia Monloup, vice-présidente de Hazovato.

Hazovato est notamment reconnue pour son bois lamellé-collé, une technique qui rend les meubles robustes et durables. Les matières premières sont issues de forêts éco-gérées, assurant la préservation des ressources naturelles et le soutien des communautés locales.

Le nouveau showroom propose à la fois des meubles classiques et des pièces uniques en bois et en pierre. « Nous avons conçu cet espace pour que les visiteurs se projettent chez eux et voient comment nos créations peuvent durer dans le temps », ajoute Laélia Monloup. Les clients bénéficient également de facilités de paiement grâce à des partenariats avec des institutions de microfinance.

Portée par la troisième génération familiale, l'entreprise vise à devenir une référence dans l'océan Indien d'ici 2030, en alliant qualité, design et responsabilité.

