Madagascar: Environnement - La lutte contre les incendies à renforcer

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable mise sur les nouvelles technologies pour renforcer la lutte contre les incendies. « En raison du changement climatique, les feux risquent d'être particulièrement violents cette année », a annoncé Rinah Razafindrabe, directeur général de la Gouvernance environnementale auprès du ministère.

C'était hier, à l'hôtel Ibis Ankorondrano, lors du lancement officiel du Projet de résilience climatique par la préservation de la biodiversité (PRCPB). Une initiative menée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Économie et des Finances et Madagascar National Parks, avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD) via le guichet Climat CAW.

Certaines aires protégées ont déjà été touchées par les incendies en cette saison.

« Pour l'instant, le coeur des aires protégées n'est pas affecté. Ce sont surtout les zones habitées autour qui subissent les feux », précise le responsable.

Pour renforcer la surveillance et la prévention, des drones ont été déployés autour des parcs nationaux afin de détecter rapidement tout départ de feu. Des équipements supplémentaires ont également été mis en place, notamment pour le stockage d'eau et l'extinction des incendies.

Le ministère prévoit également de mettre en place une lutte aérienne avec des hélicoptères et des avions, en collaboration avec des partenaires internationaux. « L'avion bombardier d'eau arrivera de La Réunion vers octobre. Les hélicoptères, appartenant aux forces armées, ont déjà été préparés pour cette mission, et les procédures pour l'achat de Bambi bucket seraient déjà déclenchées. L'objectif est que cet avion et ces hélicoptères soient opérationnels au mois d'octobre, période de forte saison des feux », explique le responsable.