Madagascar: Anniversaire noire - Une jeune femme décède près de trois mois après la fête

Le cauchemar des convives de la fête d'anniversaire près d'Ambohimalaza, survenue dans la nuit du 14 juin, se poursuit. Déborah, une jeune femme de 20 ans présente à cette célébration, est décédée hier, près de trois mois plus tard. « Après la trachéotomie, un corps étranger a poussé dans sa trachée, provoquant d'importantes difficultés respiratoires. Le corps a obstrué rapidement ses voies respiratoires. Un retard dans la prise de décision a aggravé la situation », explique Mioratiana Fiononana, soeur de la défunte.

Déborah figurait parmi les victimes qui avaient quitté l'hôpital après une amélioration de leur état de santé. Cependant, elle devait y retourner régulièrement « en raison de complications », précise sa soeur. Avant son décès, elle avait été hospitalisée à l'Institut médical de Madagascar (IMM), où elle a finalement perdu la vie. Un médecin rappelle que des complications peuvent survenir après une trachéotomie, selon chaque patient.

Outre Déborah, une autre victime hospitalisée dans le même établissement souffrait du même problème. « Son évacuation sanitaire vers l'île Maurice est prévue prochainement, car cette opération ne peut pas être réalisée à Madagascar. Nous sommes en train de finaliser les formalités administratives pour cette évacuation », explique un proche de la victime.

Le dernier patient hospitalisé au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) serait, quant à lui, en cours d'amélioration. Le couple présidentiel a soutenu les victimes de cet empoisonnement tout au long de leur hospitalisation. Une source auprès de la Présidence de la République souligne que la prise en charge se poursuit malgré ce décès.

