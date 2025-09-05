Madagascar: Infrastructures - Des canaux d'évacuation laissés sans couvercle

Dans plusieurs quartiers de la capitale, les canaux de drainage sont dépourvus de leur couvercle, exposant les passants à de sérieux risques. Cette situation, visible dans différents endroits de la ville, inquiète les habitants comme les visiteurs.

Pour les personnes habituées à fréquenter ces zones, il est possible de contourner les canaux à découvert. Mais pour ceux qui empruntent ces voies pour la première fois, le danger est bien réel. « Un simple faux pas peut suffire pour tomber dans ces structures profondes et parfois insalubres », indique Saholy, une mère de famille qui attendait le bus à l'arrêt Sicam, Analakely.

Les cas les plus flagrants se trouvent à Mahamasina, Analakely, Anosy, Ambohijatovo, Ampefiloha, ainsi que dans d'autres quartiers d'Antananarivo. Outre le risque d'accident, ces canaux à ciel ouvert servent souvent de dépotoirs. Des sacs plastiques, des bouteilles, des déchets ménagers et même des détritus volumineux y sont jetés, obstruant la circulation de l'eau et aggravant les problèmes d'assainissement.

Certains canaux ont été recouverts après des travaux récents. C'est notamment le cas près du stade Barea Mahamasina, où un homme est tombé dans un canal le mois dernier, heureusement sans conséquences graves. Cet incident illustre toutefois la nécessité d'intervenir rapidement pour éviter de nouveaux accidents.