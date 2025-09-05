Madagascar: Action humanitaire - Une moto signée par le Pape au profit du pays

À l'issue de son audience générale, mercredi dernier, sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le pape Léon XIV a apposé sa signature sur une moto BMW. Ce deux-roues unique sera prochainement mis aux enchères chez Sotheby's, à Munich.

La moto provient des « Jesus Bikers », un mouvement de motards né il y a 11 ans à Schaafheim, en Allemagne, qui parcourt des milliers de kilomètres pour collecter des fonds en faveur des plus démunis, rapporte Vatican News le 3 septembre. Fidèles à leur mission, ses membres ont offert au pape Léon XIV cette moto pour qu'elle soit bénie et dédicacée avant sa mise en vente.

Le produit de la vente servira à financer la construction d'une école dans un village du diocèse d'Ihosy, via Missio Autriche. « La bénédiction du Saint-Père a été pour nous un grand cadeau, explique Karl Wallner, cistercien et directeur national de Missio Autriche.

Elle nous donne encore plus de force pour redonner leur dignité à ces enfants qui, sur cette île africaine, sont exploités dans les mines de mica utilisées dans les cosmétiques et l'industrie de la peinture, ou dans des ateliers où ils risquent leur vie au contact de substances toxiques, au lieu d'apprendre à lire et à écrire », ajoute-t-il selon Vatican News.