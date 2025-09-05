Madagascar: Masters de pétanque/7e étape - L'Italie élimine d'entrée Madagascar

Trois victoires sur sept étapes. La septième et dernière étape qualificative du Masters de pétanque version 2023 s'est déroulée hier au palais des sports Marcel-Cerdan à Levallois-Perret. La bande à Diego Rizzi reste la bête noire de la triplette malgache au Masters de pétanque.

L'Italie a éliminé d'entrée en quart de finale la formation de Faratiana Rakotoniaina dit « Tiana Kely », Yves Sédrick Rakotoarisoa et Jean-François Daniel Rakotondrainibe sur le score de 13-9. Absent lors des trois précédentes étapes, le champion du monde de tir de précision a fait son come-back sans succès au sein de l'équipe. Le trio malgache a pourtant mené 9 à 4 avant d'être égalé et battu 13-9.

Le plus important est que Madagascar soit déjà qualifié à l'étape finale, car il occupait la position de leader, crédité de 35 points après la sixième étape à Romans-sur-Isère le 5 août. Riviera se trouvait à la seconde place (34 points) devant Bonetto (31 points) et à la quatrième place l'Italie (26 points). Madagascar a enregistré trois victoires durant les sept étapes qualificatives, dont à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Cluses et à Nevers. Le Final Four aura lieu le 10 septembre à La Talaudière.