Madagascar: Masters de pétanque/7e étape - L'Italie élimine d'entrée Madagascar

5 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Trois victoires sur sept étapes. La septième et dernière étape qualificative du Masters de pétanque version 2023 s'est déroulée hier au palais des sports Marcel-Cerdan à Levallois-Perret. La bande à Diego Rizzi reste la bête noire de la triplette malgache au Masters de pétanque.

L'Italie a éliminé d'entrée en quart de finale la formation de Faratiana Rakotoniaina dit « Tiana Kely », Yves Sédrick Rakotoarisoa et Jean-François Daniel Rakotondrainibe sur le score de 13-9. Absent lors des trois précédentes étapes, le champion du monde de tir de précision a fait son come-back sans succès au sein de l'équipe. Le trio malgache a pourtant mené 9 à 4 avant d'être égalé et battu 13-9.

Le plus important est que Madagascar soit déjà qualifié à l'étape finale, car il occupait la position de leader, crédité de 35 points après la sixième étape à Romans-sur-Isère le 5 août. Riviera se trouvait à la seconde place (34 points) devant Bonetto (31 points) et à la quatrième place l'Italie (26 points). Madagascar a enregistré trois victoires durant les sept étapes qualificatives, dont à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Cluses et à Nevers. Le Final Four aura lieu le 10 septembre à La Talaudière.

