Madagascar: Rocade Makis - La police réorganise le trafic

5 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Depuis mercredi, la Police nationale a mis en place un nouveau dispositif de régulation du trafic sur l'axe reliant le rond-point MadInox à Ankasina et celui situé près du stade Makis Andohatapenaka. L'objectif du Commissariat central d'Antananarivo est de réduire les embouteillages récurrents aux heures de pointe, notamment le matin et en fin de journée.

Le plan repose sur une organisation en double file, adaptée aux flux de circulation selon les horaires. Ainsi, chaque matin, les véhicules arrivant du stade Makis bénéficient d'une voie élargie. Le soir, le dispositif s'inverse : les automobilistes quittant Ankasina en direction d'Andohatapenaka profitent à leur tour de cette configuration, pensée pour fluidifier le retour vers les quartiers périphériques.

Des agents de la circulation ont déjà été déployés sur le terrain pour sensibiliser les usagers et garantir le respect des nouvelles consignes.

C'est le Commissaire principal Manitra Fleurys Razafindahy, à la tête du Commissariat central de Tsaralalàna, qui a supervisé sur place le démarrage du nouveau plan de circulation, d'après les explications.

