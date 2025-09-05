Madagascar: Basketball 5X5/Élite 8 dames - La GNBC domine Varsity Anosy

La Gendarmerie nationale basketball club (GNBC), championne en titre, a fait une démonstration dans son entrée en lice à la phase 2 du championnat national N1A dames, baptisée « Elite 8 ». Opposées à Varsity Club d'Anosy, venu de Tolagnaro, les gendarmes n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Dans la petite salle du Palais des sports Mahamasina, les tenantes du titre ont déroulé un basket efficace et sans concession pour s'imposer 82-48.

Dès l'entame, la GNBC a imprimé son rythme. Solides en défense et tranchantes en attaque, elles ont rapidement creusé l'écart, menant déjà largement à la mi-temps. À la fin du troisième quart-temps, l'écart s'était envolé à 75-41, illustrant la supériorité écrasante des championnes.

Le dernier quart-temps n'a été qu'une confirmation. Portées par un pressing constant, les joueuses de la GNBC ont étouffé Varsity. Ces dernières, en manque d'adresse et submergées par les pertes de balle, n'ont jamais trouvé la faille.

Dominées également au rebond, les joueuses de Varsity n'ont pu que constater l'écart grandissant au tableau d'affichage : 69-42 à sept minutes de la fin, puis 73-42 à quatre minutes, avant que la GNBC ne conclue sans trembler sur le score sans appel de 82-48.

Pour Eli Rakotonirina, dit coach Ramora, entraîneur de la GNBC, la victoire ne doit pas masquer certains détails : « Le premier match est un peu timide au début pour tout le monde. Nous essaierons de rectifier les petites erreurs. Ce n'est que le début de la compétition. Nous tâcherons d'atteindre la finale et nous verrons la suite après.»

Du côté de Varsity, l'essentiel était ailleurs. Leur coach, Manantsoa Ralitaera, a reconnu les limites de son équipe face à un tel adversaire : « C'est une première pour nous d'atteindre la phase finale de la N1A à Antananarivo. Nous manquons d'expérience en haut niveau car, chez nous, il n'y a pas d'équipes de ce calibre. L'apprentissage a été très difficile ».

Avec cette démonstration, la GNBC dames confirme son ambition de conserver son trône, tandis que Varsity engrange une expérience précieuse pour l'avenir.

Résultats du 04 septembre

Dames. GNBC 82-48 Varsity, ASSM 61-55 Ankaratra, JEA 58-43 DunamisHommes. GNBC 60-32 COSPN, 102-55 NGB, MBC 80-76 SBCDonné Raherinjatovo