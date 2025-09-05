Madagascar: Éducation - Deux écoles pour la Cisco Toliara II

5 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Bien que ses opérations minières n'aient pas encore débuté, Base Toliara réalise déjà ses initiatives sociales et communautaires dans les communes concernées. Le projet avance avec des actions qui répondent aux besoins réels des populations locales.

Parmi les réalisations en cours figurent la réhabilitation des Écoles Primaires Publiques (EPP) d'Ankilimalinike et de Benetse, dans la circonscription scolaire de Toliara II. « À l'heure où nous parlons, le chantier est terminé à 80 %. Nous allons procéder à la peinture des salles de classe cette semaine », indique Roland Pierre, conducteur de travaux auprès de l'EPP Ankilimalinike.

Ces infrastructures scolaires ont été entièrement rénovées. Selon les explications, les murs, toitures, portes et fenêtres sont remis aux normes tandis que les salles de classe seront bientôt équipées de nouveaux mobiliers, notamment des placards et des tables-bancs.

« Nous remercions Base Toliara pour tout ce qu'elle fait en matière de développement dans nos fokontany, alors qu'elle n'a même pas encore commencé ses activités minières. Tous les habitants voient cela et sont reconnaissants », témoigne Nilany Rabarson Manasotse, Olobe de la Commune d'Ankilimalinike.

Et les perspectives s'annoncent également prometteuses pour la population. D'autres projets structurants sont en cours, comme la réhabilitation des locaux de la commune, ceux du Collège d'enseignement général, ou encore la construction d'une école secondaire à Ranobe, destinée à accueillir 200 élèves. À cela s'ajoutent des initiatives dans les domaines de la santé et de l'adduction d'eau.

Dans le même esprit de responsabilité et de transparence, la compagnie a récemment relancé le Comité pour la Transparence du Recrutement (CTR), mis en veille lors de la suspension du projet. Ce comité, désormais de nouveau fonctionnel, accompagnera la phase de construction des infrastructures, qui devrait générer près de 2 000 emplois directs, ainsi que 1 000 autres pendant les opérations.

