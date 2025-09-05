Ile Maurice: La Banque de Maurice maintient l'interdiction de Chid Rughoobar

La Bank of Mauritius (BoM) a confirmé, ce jeudi 4 septembre, qu'elle maintient l'interdiction de son analyste, Chidanand Rughoobar, malgré la demande du ministre du Travail, des Relations industrielles et de l'Emploi de lever cette mesure.

La décision fait suite à l'arrestation de Chid Rughoobar le 13 juillet dernier pour l'infraction provisoire de «rogue and vagabond», un délit qualifié de sérieux et passible d'arrestation. L'employé est accusé d'avoir proféré des propos obscènes à l'adresse d'un policier en public. La Banque estime que de tels faits, s'ils sont établis, contreviennent à ses conditions d'emploi, notamment en matière de réputation, de respect du public et de comportement éthique.

Le dossier a été examiné lors d'une réunion au ministère du Travail le 29 août, en présence de Chid Rughoobar, de ses avocats et de représentants syndicaux. Malgré un courrier de justification soumis le 2 septembre, la Banque souligne que la gravité des charges et la fonction de l'analyste - chargé d'inspections dans les banques commerciales - exigent le maintien de son interdiction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La BoM précise par ailleurs que Chid Rughoobar a récemment indiqué avoir porté plainte pour violences policières auprès de l'Independent Police Complaints Commission et de la Human Rights Commission. Toutefois, la Banque note qu'aucune mention de telles allégations n'avait été faite devant les magistrats ni dans ses précédentes correspondances.

La Banque invite désormais Chid Rughoobar, par le biais de son conseil, à s'adresser aux autorités de poursuite compétentes afin d'accélérer le processus judiciaire, «dans l'intérêt de toutes les parties».