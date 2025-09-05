Ile Maurice: La Banque de Maurice maintient l'interdiction de Chid Rughoobar

4 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

La Bank of Mauritius (BoM) a confirmé, ce jeudi 4 septembre, qu'elle maintient l'interdiction de son analyste, Chidanand Rughoobar, malgré la demande du ministre du Travail, des Relations industrielles et de l'Emploi de lever cette mesure.

La décision fait suite à l'arrestation de Chid Rughoobar le 13 juillet dernier pour l'infraction provisoire de «rogue and vagabond», un délit qualifié de sérieux et passible d'arrestation. L'employé est accusé d'avoir proféré des propos obscènes à l'adresse d'un policier en public. La Banque estime que de tels faits, s'ils sont établis, contreviennent à ses conditions d'emploi, notamment en matière de réputation, de respect du public et de comportement éthique.

Le dossier a été examiné lors d'une réunion au ministère du Travail le 29 août, en présence de Chid Rughoobar, de ses avocats et de représentants syndicaux. Malgré un courrier de justification soumis le 2 septembre, la Banque souligne que la gravité des charges et la fonction de l'analyste - chargé d'inspections dans les banques commerciales - exigent le maintien de son interdiction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La BoM précise par ailleurs que Chid Rughoobar a récemment indiqué avoir porté plainte pour violences policières auprès de l'Independent Police Complaints Commission et de la Human Rights Commission. Toutefois, la Banque note qu'aucune mention de telles allégations n'avait été faite devant les magistrats ni dans ses précédentes correspondances.

La Banque invite désormais Chid Rughoobar, par le biais de son conseil, à s'adresser aux autorités de poursuite compétentes afin d'accélérer le processus judiciaire, «dans l'intérêt de toutes les parties».

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.