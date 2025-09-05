Ile Maurice: Kishore Beegoo jusitife les chiffres

En dépit de plusieurs défis opérationnels, Air Mauritius a annoncé, en août, un bénéfice net de Rs 252,7 millions (4,9 millions d'euros) pour le premier trimestre de l'exercice 2025-2026 (d'avril à juin 2025), contre une perte de Rs 611,8 millions (12,4 millions d'euros) durant la même période de l'exercice précédent. Il s'agit des meilleurs résultats enregistrés pour un premier trimestre depuis neuf ans.

Cette performance, bien que saluée par certains, a néanmoins suscité des interrogations. À la suite d'allégations selon lesquelles les résultats déclarés ne refléteraient pas la réalité et auraient été manipulés, le chairman de la compagnie aérienne, Kishore Beegoo, tient à rétablir les faits.

Il précise qu'Air Mauritius Limited, en tant qu'entité d'intérêt public, est tenue de respecter des normes strictes de gouvernance et de reporting financier, notamment le Code national de gouvernance d'entreprise et les International Financial Reporting Standards. La société applique des procédures rigoureuses et des mécanismes de contrôle visant à garantir l'intégrité de ses états financiers.

Il est revenu sur le fait que ces résultats positifs du premier trimestre ont été examinés et approuvés par le conseil d'administration, le 14 août. Il a également indiqué que, selon les estimations actuelles des coûts et des revenus, la reprise amorcée au premier trimestre devrait se maintenir au deuxième trimestre (juillet à septembre 2025), ce qui témoigne de l'effet positif des mesures correctives mises en oeuvre. Il a aussi précisé que les états financiers de l'exercice allant d'avril 2024 à mars 2025 sont en cours d'audit par KPMG et que les résultats financiers seront communiqués ultérieurement.

Abordant l'un des facteurs de tension financière, il a rappelé que les trois commandes directes d'A350, passées par l'ancien conseil d'administration et faisant actuellement l'objet d'une enquête menée par Kroll, ont déjà généré - et continueront de générer - d'importantes obligations de paiement, notamment en octobre et novembre prochains.

Pour y faire face, soutient-il, un soutien financier de la société Airport Holdings Ltd (AHL) est nécessaire. «De nombreuses réunions ont eu lieu et se poursuivent avec la Mauritius Investment Corporation, le gouvernement, AHL et MK afin de résoudre cette situation héritée du conseil d'administration et du gouvernement précédents. Le gouvernement nous a assuré que des décisions rapides seraient prises pour garantir l'avenir de la société.»

Déplorant que ces allégations interviennent alors même que la société mène des discussions «cruciales» avec Airbus, les bailleurs de fonds et d'autres acteurs pour trouver des solutions concernant la flotte héritée des trois commandes directes d'A350 - dont Air Mauritius n'a pas besoin - telles que la vente, le report ou l'échange de modèles d'avions, Kishore Beegoo souligne que ces allégations portent atteinte à leur réputation.«Si certains nourrissent encore des doutes quant à l'intégrité de nos états financiers, j'invite le principal actionnaire d'Air Mauritius à mandater son équipe d'auditeurs pour les examiner.»