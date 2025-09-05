Madagascar: Portrait - Elissia Volamary fait rayonner l'art visuel malgache

Originaire d'Antsiranana, née en octobre 2001, Elissia Volamary incarne une nouvelle génération d'artistes qui voient dans la création un moteur de résilience et de partage. De ses premiers croquis inspirés des mangas à ses tableaux mêlant peinture, photographie et fibres, son parcours raconte une volonté constante : offrir à l'art une place légitime au coeur de la société.

Fascinée très tôt par les films d'animation japonais et la bande dessinée, Elissia se met au dessin dès l'enfance. En 2014, elle rejoint le club D-sary, où elle collabore avec d'autres créateurs tels que La Mozeration et Steve'Henking. Ses premières oeuvres collectives sont exposées à l'Alliance française de Diego-Suarez, expérience fondatrice qui conforte sa vocation.

En 2021, elle quitte Madagascar pour poursuivre des études supérieures au Canada. Après un diplôme en arts visuels au Collège de Marie-Victorin, elle participe à l'exposition collective Réminiscence : 24 en 1, clôturant son parcours collégial, avant d'intégrer la faculté des Beaux-Arts de l'Université Concordia. Ces années d'apprentissage nourrissent son regard et enrichissent son expression artistique.

Revenue récemment à Diego-Suarez, Elissia affirme vouloir « partager ce qu'elle a appris ailleurs ». Avec son partenaire Allan Smith, elle lance le projet 70's Attitude, présenté comme un centre artistique et culturel réunissant ateliers de peinture, de dessin, de photographie ou de crochet, ainsi qu'un espace de restauration et de rencontre. (Faute de sources indépendantes, l'existence exacte du lieu reste à confirmer.)

Parmi ses oeuvres marquantes, Mi-ady (2022) - un personnage marchant pieds nus dans un désert brûlant vers un oasis - illustre sa vision : traduire à la fois le combat intérieur et l'espoir d'une génération. « Je veux inspirer les jeunes, surtout les jeunes femmes, à croire en la valeur du métier d'artiste », confie-t-elle.

Ses créations, qui marient dessin, peinture, photographie et travail des fibres, se distinguent par leur richesse visuelle et leur dimension émotionnelle, toujours empreintes d'un souffle positif. Ouverte sur le monde mais profondément attachée à ses racines, Elissia Volamary revendique un art qui unit expression personnelle et transmission.