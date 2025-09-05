Tunisie: Nouvelle crise en perspective - La rentrée scolaire menacée par une escalade syndicale

Dans un communiqué publié ce jeudi, le Syndicat général de l'enseignement secondaire a réaffirmé son engagement à prendre des mesures d'escalade pour défendre les droits syndicaux et ceux des éducateurs. Le syndicat a précisé qu'il ne resterait pas silencieux face à la politique d'exclusion et de mépris des ministères de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports, tenant les deux ministères pour « entièrement responsables du climat de tension et de la perturbation de la rentrée scolaire ».

Le syndicat a souligné que « l'imposition d'un dialogue sérieux n'est plus une option, mais un devoir de militantisme irréversible ». À cet égard, il appelle tous les enseignants et leurs structures syndicales à mettre en oeuvre les décisions du conseil d'administration du secteur : participer activement aux rassemblements de protestation régionaux, refuser catégoriquement les heures supplémentaires et boycotter les discussions de nomination des directeurs et proviseurs, car elles contreviennent aux accords en vigueur.

Le syndicat a dénoncé le refus persistant des ministères de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports d'ouvrir une négociation sérieuse et responsable, ainsi que leurs atteintes aux droits syndicaux et leur mépris des accords et des droits acquis. Cette attitude est perçue comme une tentative d'imposer unilatéralement les décisions et de saper le principe de dialogue et de partenariat, de même que les acquis sectoriels obtenus par des générations de militants et militantes au fil des décennies.