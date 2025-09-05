Tunisie: Vers l'adoption d'un système de télémédecine dans plusieurs spécialités

La directrice du service de radiologie à l'hôpital universitaire La Rabta, la Docteure Habiba Mizouni, a annoncé le vendredi 5 septembre 2025 que la télémédecine sera adoptée dans plusieurs spécialités, comme la dermatologie. Cette approche a déjà été mise en place récemment en radiologie et pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Invitée de l'émission « Youm Saïd », elle a précisé que ce système informatique, entièrement développé par des experts tunisiens sans recourir à des solutions commerciales, est une première en Afrique.

La Docteure Mizouni a également souligné que cette plateforme vise à rapprocher les services de santé des citoyens et à réduire les disparités régionales. Elle permet la lecture à distance d'images de radiographie et de scanner en l'absence de spécialistes sur place, ainsi que la dissolution rapide des caillots et le traitement à distance des AVC à l'aide d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Elle a conclu en annonçant qu'un guide pour le traitement des AVC sera publié dans les trois prochains mois.