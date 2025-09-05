Tunisie: Kairouan - A l'occasion du Mouled - Le souk Nhaïssia bien achalandé

Depuis l'époque aghlabide et jusqu'à nos jours, Kairouan a toujours réservé un accueil exceptionnel au Mouled et véhicule les valeurs humaines héritées du Prophète Mohamed.

En outre, c'est une occasion de stimuler la vie économique et sociale puisque les nombreux visiteurs n'hésitent pas à acheter les fameux makroudhs, des tapis, des keftagis et surtout des articles en cuivre (voir l'article paru le 26 août 2025 consacré à la célébration du Mouled).

Ainsi, au souk Nhaïssia dédié à ce métal semi-précieux aux multiples usages et où plus d'une trentaine d'artisans continuent aujourd'hui de lutter pour assurer leur survie (ils étaient plus de 80 dans les années soixante-dix), beaucoup de visiteurs tunisiens et étrangers n'ont pas manqué d'acquérir des articles pour la cuisine essentiellement, mais aussi pour l'ornementation.

D'ailleurs, beaucoup de jeunes hommes ont acheté des articles en cuivre afin d'offrir le mousem du Mouled ou de l'Aïd à leurs fiancées.

Témoignages

Kamel H., 35 ans, épicier, nous confie : «Je viens d'acheter un couscoussier, des casseroles, des plateaux et des faitouts et j'ai dû débourser 500 D. En fait, je n'ai pas voulu acquérir la totalité du service en cuivre car il m'aurait coûté 1.600 dinars. En plus, les articles en acier, en aluminium et en verre ont remplacé les ustensiles en cuivre utilisés par nos grands-parents».

Sahbi Raïss, qui possède deux boutiques, l'un à Nhaïssia pour la fabrication des articles en cuivre, et l'autre au sein de la Médina, où il vend du cuivre martelé pour la décoration et du cuivre rouge, nous parle des difficultés du secteur : «De nos jours, il y a une baisse de nos chiffres d'affaires à cause de la cherté de la matière première et de l'invasion d'autres matériaux, tels que l'acier inoxydable, la porcelaine ou la poterie. En plus, c'est un métier épuisant, salissant et comportant des risques pour la santé».