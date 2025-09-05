Tunisie: Lutte antidrogue - Jebabli clarifie ses déclarations et dénonce une manipulation

5 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le porte-parole de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, a démenti ce vendredi matin les déclarations qui lui ont été attribuées et relayées hier soir sur les réseaux sociaux, assurant qu'il s'agissait d'une manipulation de ses propos.

Lors de son passage sur Diwan FM, Jebabli a rappelé que la campagne sécuritaire ordonnée par le président de la République et engagée depuis octobre dernier se poursuit toujours. Selon lui, cette opération a permis d'arrêter plusieurs figures majeures impliquées dans la promotion et le trafic de stupéfiants, ainsi qu'un grand nombre de personnes liées à ces réseaux.

Il a précisé que ces actions sont menées conjointement par les unités de la Garde nationale et de la Police nationale, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, et qu'elles visent à démanteler de manière durable les réseaux de drogue.

La veille, des publications circulant sur les réseaux sociaux lui avaient attribué des propos affirmant que « la Tunisie avait vécu une nuit exceptionnelle marquée par l'une des opérations sécuritaires les plus difficiles et les plus dangereuses contre les réseaux de drogue ». Des déclarations que le porte-parole a catégoriquement réfutées.

