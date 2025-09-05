Afrique: Qualifications Coupe du monde 2026 (7e journée) - Tunisie-Liberia (3-0) - Une si belle victoire !

En survolant le Liberia, les "Aigles de Carthage" consolident leur statut de leaders du Groupe H, creusant ainsi l'écart avec un poursuivant direct.

Sans round d'observation, les "Aigles de Carthage" sont entrés dans le vif du sujet avec un jeu totalement orienté vers l'offensive. Un pressing haut opéré d'entrée qui a permis à notre team national d'ouvrir tôt le score : profitant d'une erreur anodine de la défense libérienne, une passe en retrait, téléphonée du reste, de Mark Pabai à Natus Jamel Swen, Hazem Mastouri coupe la trajectoire de la balle et lobe le portier libérien (5').

On ne pouvait espérer une meilleure entame de match. Sauf qu'avec cette ouverture précoce du score, on s'attendait à ce que nos internationaux consolident leur avantage au score avant la pause mi-temps. Par ailleurs, Hazem Mastouri, servi par Yan Valery, a failli doubler la mise en reprenant de la tête, mais le portier libérien, auteur d'une jolie parade, a dévié la balle en corner (23'). Yan Valery, par ses montées régulières, a également mis la pression sur la défense adverse depuis le couloir droit.

Quant à Elias Achouri, très actif sur le couloir gauche, pressant constamment la défense, a vu sa puissante frappe repoussée (29').

Après cette belle entame de match, il y a eu un moment de fléchissement, ce qui a encouragé les Libériens à sortir de leur réserve. A la 32', la puissante frappe libérienne a été repoussée par notre défense. Une minute plus tard, Aymen Dahmen s'est interposé à un autre tir puissant (33').

Nos joueurs se sont repris en main après ces deux tentatives adverses, mais sans parvenir à consolider leur avance à la pause mi-temps.

La volonté a payé

De retour des vestiaires, nos internationaux ont repris les débats avec la même envie de doubler au moins la mise, histoire de se mettre à l'abri. Mais voilà que Ben Romdhane, servi sur un plateau et se trouvant seul face à la cage, tire largement au-dessus de la transversale (47').

Entré à la 53', Ismael Gharbi, qui a fait, d'ailleurs, sa première apparition sous les couleurs nationales, a failli tromper la vigilance du gardien de but libérien avec un puissant tir cadré (54').

Beaucoup plus entreprenants que leur adversaire, les "Aigles de Carthage" ont fini par obtenir gain de cause : un centrage millimétré de la droite de Hannibal Mejbri et Ferjani Sassi monte plus haut que tout le monde et reprend de la tête directement dans les filets d'un Tommy Songo impuissant (66').

Et ce n'est pas fini. Dans le temps additionnel, Elias Saad enfonce le clou en triplant la mise à la faveur d'un coup franc direct magistral (90'+4).

Notre team national remporte, ainsi, une jolie victoire qui lui permet de consolider son statut de leader du Groupe H. Par là même, la Tunisie creuse l'écart par rapport au Liberia, un poursuivant direct qui accuse désormais 9 points de retard.

Tunisie : Dahmen, Ben Ouanes, Talbi, Bronn, Valery, Sassi, Ben Romdhane (Sliti 53'), Mejbri (Hadj Mahmoud 89'), Achouri (Saad 82'), Layouni (Gharbi 53') et Mastouri (Chaouat 82').