Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Victoire 2 - 0 des Bareacontre la Centrafrique

République Centrafricaine lors de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce succès, obtenu au stade Larbi Zaouli de Casablanca, permet aux Barea de conforter leur position dans le groupe I et de maintenir vivace leur rêve historique de qualification pour une phase finale de Coupe du monde.

Dès l'entame, Madagascar a imposé son rythme, malgré quelques occasions manquées en début de match. L'entraîneur, Coco, a aligné une équipe composée de dix expatriés cadres et du latéral droit local Rado Rabemanantsoa, qui a tenu son rang avec brio.

Dominateurs dans le jeu, les Barea ont dû attendre la 45e+2 minute pour ouvrir le score. Un centre précis d'El Hadary Raheriniaina a trouvé Waren Caddy dans la surface, qui n'a laissé aucune chance au gardien centrafricain, offrant l'avantage aux Barea avant la pause (1-0).

Au retour des vestiaires, Madagascar a poursuivi sur sa lancée. À la 59e minute, El Hadary Raheriniaina, encore lui, a délivré une nouvelle passe décisive, cette fois pour Arnaud Randrianantenaina, qui a scellé le score à 2-0. Malgré les tentatives des Fauves pour revenir dans la partie, le gardien Geordan Dupire a fait preuve de solidité, préservant sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final.

Une belle opération au classement

Cette victoire porte le total des Barea à 13 points (4 victoires, 1 nul, 2 défaites), ce qui leur permet de s'emparer provisoirement de la deuxième place du groupe I. Le Ghana, leader avec 16 points, a été accroché (1-1) par le Tchad dans un match disputé plus tôt, offrant à Madagascar une opportunité en or de réduire l'écart. Les Comores et le Mali, qui jouent leur match de la 7e journée, tard dans la journée, pourraient toutefois bousculer ce classement.

Une chose est sûre : dans ce groupe I ultra-compétitif, chaque point compte pour décrocher le ticket direct pour le Mondial 2026 ou, à défaut, une place en barrage réservée au deuxième. Les Barea n'ont pas le temps de savourer cette victoire. Dès ce lundi 8 septembre, ils retrouveront le stade Larbi Zaouli pour affronter le Tchad lors de la 8e

journée des éliminatoires. Ce nouveau rendez-vous s'annonce tout aussi crucial, car une victoire permettrait à Madagascar de consolider sa position et de mettre la pression sur ses concurrents. Malgré la distance, les supporters malgaches suivent avec passion les performances de leurs héros devant leur écran.