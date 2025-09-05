Le Président Andry Rajoelina est attendu dans la Région Menabe ce jour. En effet, le chef de l'État sera en déplacement de deux jours à Belo sur Tsiribihina et à Morondava. Il s'agit de sa première visite dans cette partie Sud-ouest de Madagascar depuis le début de son second mandat.

La remise officielle du crâne du Roi Toera à sa famille et son inhumation dans le zomba, le tombeau royal d'Ambiky, à Belo sur Tsiribihina sera l'événement central de cette visite. Décapité par l'armée coloniale française en 1897, le Roi Toera, ainsi que deux autres chefs de guerre bénéficieront d'une cérémonie culturelle et rituelle, digne du statut des rois Sakalava.

Événement historique

Aussi, conformément à la tradition, ainsi qu'aux us et coutumes sakalava, il est interdit pour ceux qui vont assister à cet évènement historique, de porter un chapeau ou des vêtements de couleur noire. Interdit aussi de porter des chaussures ou même des sandales. Quant à elles, les femmes doivent avoir les cheveux tressés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En revanche, tous les participants à la cérémonie doivent impérativement porter un lambahoany. À souligner qu'après la cérémonie officielle organisée mardi dernier au Mausolée d'Avaratr'Ambohitsaina, le kabeso du Roi Toera et ceux des deux chefs de guerre sakalava sont arrivés hier après-midi à Belo sur Tsiribihina. Une foule immense a participé à l'accueil à l'entrée de la ville.

Effervescence populaire

À la veille de l'arrivée d'Andry Rajoelina, une véritable effervescence populaire est constatée dans la ville de Belo sur Tsiribihina.

7 000 kalaony. Le chef de l'État va aussi profiter de ce déplacement pour inaugurer de nombreux zavabita dans la Région Menabe. Pour ne citer que le Palais de Justice et la prison manarapenitra, nouvellement construits à Belo sur Tsiribihina, la Zone de Défense et de Sécurité de Tsimahavaokely Morondava mise en place pour renforcer la lutte contre l'insécurité et contre les attaques des dahalo dans la Région Menabe, l'EPP manarapenitra d'Andakabe, le nouveau bureau de la direction régionale du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, ainsi que celui de la direction régionale de la Sécurité publique.

Demain, le Président Andry Rajoelina rencontrera la population du Menabe lors d'un meeting organisé dans le cadre de la cérémonie d'inauguration du nouveau stade manarapenitra de Morondava. Pour ce déplacement présidentiel, plus de 7 000 kalaony (ndlr : des jeunes volontaires collaborant avec les Forces de l'ordre) sont mobilisés pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité.