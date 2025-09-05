Madagascar: CENI - Trois autres ateliers régionaux au programme

5 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a organisé hier, à son siège d'Alarobia, une conférence de presse consacrée à la présentation de son rapport d'évaluation. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de l'atelier de Mahajanga, tenu du 27 au 29 août, et portant sur le bilan à mi-parcours de la feuille de route électorale 2022-2027.

Étape clé

L'atelier de Mahajanga a marqué une étape clé pour examiner les actions entreprises depuis 2022 par le bureau permanent de la CENI et identifier les défis à relever jusqu'en 2027, conformément à la loi 2015-020 du 19 octobre 2015, notamment son article 61, la CENI à l'obligation de soumettre au gouvernement et au Parlement des propositions de réformes si des ajustements s'avèrent nécessaires. Les échanges ont permis d'analyser les risques susceptibles de fragiliser les prochains scrutins et de formuler des recommandations destinées à améliorer le cadre électoral.

Les contributions des acteurs de la société civile, des partis politiques et des représentants des structures électorales ont été intégrées, afin de garantir une vision partagée. La CENI a précisé que ce travail ne s'arrête pas à Mahajanga. Trois autres ateliers régionaux sont prévus, suivis d'une concertation nationale avec les principaux acteurs électoraux.

