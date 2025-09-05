Madagascar: Affaire Ambohimalaza - 35 morts avec le décès de Débora Hanitriniala

Le triste feuilleton du drame d'Ambohimalaza, qui a choqué la nation malgache suite à une fête d'anniversaire le 14 juin 2025, semble ne pas vouloir se terminer. La tragédie a fait une nouvelle victime, hier jeudi 4 septembre matin, portant le bilan à 35 décès.

Hanitriniala Débora, Miss Analamanga 2023, est décédée à l'hôpital HJRA après avoir été réadmise en raison de complications. Elle avait pourtant pu quitter l'hôpital quelques semaines après sa première admission, mais a été victime de difficultés respiratoires qui ont nécessité son retour en urgence.

Il est rapporté que la trachéotomie qu'elle avait subie pour son traitement aurait pu causer ces nouvelles complications. Ce nouveau décès survient alors que de nombreux patients, sortis de l'hôpital après une première phase de soins, sont contraints d'y retourner en raison de la persistance de symptômes ou de l'apparition de nouvelles complications.

« Sorcellerie de masse »

L'enquête a progressé de manière surprenante, s'orientant désormais vers une piste criminelle bien plus complexe qu'une simple intoxication alimentaire. Cinq personnes ont été incarcérées après que les autorités, y compris le président de la République, ont confirmé publiquement qu'il s'agissait d'un acte de « sorcellerie de masse » et non d'un empoisonnement accidentel. Selon les déclarations officielles, les suspects auraient avoué les faits, et les substances utilisées auraient été identifiées. Cependant, il semble qu'il n'existe à ce jour aucun antidote connu pour contrer les effets de ce poison.