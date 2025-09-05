Madagascar: Mahajanga - 10.000 dollars contrefaits saisis, un suspect interpellé

Un important coup de filet a été réalisé par la gendarmerie régionale de Mahajanga, mercredi dernier. Grâce à un renseignement transmis par une source bénévole, les forces de l'ordre ont mis la main sur un individu en possession d'une forte somme de fausse monnaie étrangère.

Vers 11 h 35, la gendarmerie de Mahajanga a été alertée de la présence d'un homme suspect rôdant dans la ville, à la recherche d'un bureau d'échange de devises. Soupçonnant une activité illicite, les enquêteurs ont immédiatement mis en place un dispositif de surveillance pour le suivre discrètement et procéder à son interpellation.

Le suspect, originaire d'Antananarivo et de passage à Mahajanga, a été arrêté dans le cadre de cette opération. Lors de la fouille de ses affaires, les gendarmes ont découvert une importante quantité de billets suspects : 100 coupures de 100 dollars américains, soit une valeur faciale de 10.000 dollars. Les vérifications effectuées ont confirmé qu'il s'agissait de fausse monnaie.

Des aveux rapides

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Placée en garde à vue, la personne arrêtée est rapidement passée aux aveux. Elle a reconnu avoir transporté et détenu ces faux billets. Selon ses déclarations, il est arrivé à Mahajanga la veille, mardi 2 septembre, en fin d'après-midi, en compagnie d'un autre homme également originaire d'Antananarivo. Ensemble, ils avaient pris une chambre dans un hôtel, situé dans le quartier de Mahabibo.

Cependant, au moment de l'arrestation, son compagnon de voyage n'était pas présent. Les recherches se poursuivent actuellement pour le retrouver. Les autorités n'excluent pas l'existence d'un réseau plus vaste de fabrication et de diffusion de fausse monnaie. Le trafic de devises contrefaites constitue en effet une menace sérieuse pour l'économie locale et nationale, et pourrait être lié à des filières internationales.

Le suspect interpellé est maintenu en détention provisoire dans les locaux de la gendarmerie régionale de Mahajanga. L'ensemble des billets saisis a été placé sous scellés. Les investigations se poursuivent afin de remonter la filière et d'identifier d'éventuels complices. Cette affaire rappelle l'importance de la vigilance dans les opérations de change.

Les autorités appellent la population, en particulier les gérants de bureaux de change et les commerçants, à redoubler de prudence face à la circulation de devises étrangères. La gendarmerie invite également toute personne disposant d'informations utiles à se rapprocher des forces de l'ordre afin de contribuer à la lutte contre ce type de criminalité.