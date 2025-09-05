Afrique: Footbal/Mondial 2026 - L'espoir renaît pour les Barea

Madagascar a nettement dominé la République centrafricaine (2-0) hier à Casablanca, au Maroc, dans le cadre de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Les succès s'enchaînent. Après l'exploit historique des Barea A' au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), la sélection A décroche une nouvelle victoire en qualifications pour le Mondial. Déjà vainqueurs au match aller (4-1), les protégés du sélectionneur Corentin Da Silva Martins confirment leur suprématie face aux Fauves centrafricains.

Les Barea se sont imposés 2 à 0 au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Le coach franco-portugais a reconduit dans son onze de départ les joueurs déjà alignés lors de ses deux premiers matchs à la tête de l'équipe.

À sens unique, la Grande Île a imposé son jeu dès l'entame. Les occasions se sont multipliées, notamment une belle combinaison entre Caddy Warren et Arnaud Randrianantenaina, conclue par Rayan Raveloson qui a manqué la finition au deuxième poteau (12e).

Peu après, Arnaud a servi El Hadary Raheriniaina, dont le tir croisé a trouvé le petit filet (18e). Morgan Jean-Pierre a ensuite tenté sa chance de loin, sans succès (29e). Finalement, servi par la nouvelle recrue du Valenciennes AC, El Hadary, Caddy Warren (Lausanne Ouchy) a marqué en demi-volée au deuxième poteau (45e+2).

Supériorité confirmée

Au retour des vestiaires, les Barea ont poursuivi leur domination. Arnaud (El Gouna FC) a doublé la mise d'une reprise au deuxième poteau, sur une passe décisive d'El Hadary (59e). Le sélectionneur a ensuite effectué plusieurs changements à la 64e minute : Hakim Abdallah a remplacé Caddy, tandis que Lalaina Rafanomezantsoa est entré à la place de Marco Ilaimaharitra.

Dix minutes plus tard, Mamisoa Randriamanampisoa (Barea CHAN), Bryan Adiany et Andy Pelmar ont également fait leur apparition. Presque à l'abri, Corentin a profité du dernier quart d'heure pour tester de nouvelles recrues. Les Fauves n'ont pas su concrétiser leurs rares temps forts dans les dix dernières minutes.

Dans l'autre match du groupe I, le Tchad a tenu en échec le Ghana (1-1). Après ces résultats, et avant le duel entre le Mali et les Comores disputé tard hier soir, Madagascar occupait provisoirement la 2e place avec 13 points, derrière le Ghana (16 points). Les Barea affronteront lundi le Tchad, toujours au stade Larbi Zaouli, pour la huitième journée.