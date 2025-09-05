Ile Maurice: Le traité de non double imposition sera peaufiné afin de rassurer le monde des affaires

Chaque année, la Confédération des industries indiennes (CII) organise le Conclave des affaires Inde Afrique, réunissant ministres, décideurs politiques et chefs d'entreprise de tout le continent africain et de l'Inde. La 20e édition s'est tenue à New Delhi du 27 au 29 août, s'appuyant sur près de deux décennies de dialogue et de collaboration. Maurice était représenté par la ministre Jyoti Jeetun.

La session «Partenariats pour la prospérité» du Conclave Inde-Afrique 2025 s'est concentrée sur le renforcement de la collaboration entre l'Inde et les pays africains afin de favoriser la croissance et le développement mutuels. Les discussions ont mis en lumière des domaines clés de coopération, notamment le commerce, l'investissement, les échanges technologiques et le développement durable.

Les participants ont insisté sur l'importance de bâtir des partenariats résilients, répondant aux besoins spécifiques des deux régions, dans le but ultime de renforcer les liens économiques et de créer des opportunités de prospérité partagée. La session s'est conclue par un engagement en faveur d'un dialogue continu et de mesures concrètes pour exploiter pleinement le potentiel des collaborations indo-africaines.

À son retour, Jyoti Jeetun a confirmé qu'il y a actuellement un processus de fine tuning concernant l'accord de non-double imposition avec l'Inde. «L'industrie s'inquiète du Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) signé entre Maurice et l'Inde en mars 2024. Nous devons donc procéder à quelques ajustements afin de rassurer la communauté des affaires, mais aussi de rester un acteur important dans l'investissement vers l'Inde» a déclaré la ministre des Services financiers.

Le DTAA est une convention signée entre l'Inde et Maurice afin d'éviter la double imposition. Cette convention s'applique aux contribuables résidant dans l'un ou les deux pays. En vertu du DTAA, les impôts payés dans un pays peuvent être déduits dans un autre pays, garantissant ainsi un paiement effectif de l'impôt dans un seul pays. Par exemple, si un Indien travaille dans une entreprise à Maurice, il pourrait être imposé dans les deux pays, ce que le DTAA vise à éviter. Le 7 mars 2024, l'Inde et Maurice ont signé un protocole modifiant le DTAA.

Au cours des dix dernières années, les relations entre l'Inde et l'Afrique ont évolué vers un partenariat dynamique, axé sur l'industrie. Malgré une légère baisse des échanges bilatéraux, atteignant 83 milliards de dollars américains (Rs 3818 milliards) au cours de l'exercice 2023-24, principalement imputable à la baisse des échanges pétroliers, la perspective générale reste positive.

Le plaidoyer efficace de l'Inde en faveur du statut de membre permanent de l'Union africaine au G20, lors de sa présidence, témoigne de son engagement en faveur de l'intégration de l'Afrique à l'économie mondiale et de sa vision élargie pour les pays du Sud.