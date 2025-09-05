Ile Maurice: Grade 6 - Coup d'envoi des examens du PSAC

Les écoliers de Grade 6 entrent dans le vif du sujet dès ce mardi matin avec le début du Primary School Achievement Certificate (PSAC). Première étape : le Final Modular Assessment. À 9 heures, les élèves s'attaqueront à l'épreuve de sciences, prévue pour une durée d'une heure. Demain, mercredi, ce sera au tour l'histoire-géographie, également programmée sur soixante minutes.

Cette première phase des évaluations s'achèvera avec les examens de fin d'année, qui se dérouleront du 28 au 31 octobre. Le calendrier est déjà fixé : le 28 octobre, les élèves composeront en français, suivi de l'anglais le 29. Le 30 octobre sera consacré aux langues orientales, avant de conclure le cycle le 31 octobre avec l'épreuve redoutée de mathématiques.

Si les élèves réguliers plongent dès aujourd'hui dans le bain des examens, les candidats privés ainsi que les élèves de Grade 5 autorisés à se présenter au PSAC devront patienter jusqu'au 28 octobre pour se joindre à la course. Leur calendrier sera calqué sur celui des autres candidats, à une différence près : les épreuves de sciences et d'histoire & géographie se tiendront pour eux dans l'après-midi, respectivement les 28 et 30 octobre.

Entre concentration, révisions intensives et un brin de trac, les prochains jours s'annoncent décisifs pour ces centaines de jeunes candidats appelés à franchir une étape clé de leur parcours scolaire.