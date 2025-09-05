Ile Maurice: Narendranath Gopee - «Sithanen anti sindikalis»

Narendranath Gopee, négociateur de la Federation of Civil Service and Other Unions, a animé une conférence de presse hier, Cela, pour faire le point sur le dossier opposant la direction de la Banque de Maurice (BoM) au syndicaliste Chidanand Rughoobur, analyste et président de la Bank of Mauritius Employees Union, suspendu à la suite à une plainte en cour de rogue and vagabond par la police de Mahébourg.

«Nou atann ki management resezi limem e kan nou koz management mwa mo zis konn Sithanen. Pa bliye ki an 2010 li ti al fer enn nwit dan kaso akoz li ti insilte enn sin- dikalis. De la ki nou kone ki Sithanen anti sindikalis e si azordi pa pe kapav met enn sindika dans Labank Moris se sinpleman parski Sithanen pale. Rama Sithanen a une grande responsabilité dans le dénigrement de la BoM au niveau international», a martelé Narendranath Gopee.

Une réponse de la BoM est attendue ce vendredi pour faire connaître sa décision et une manifestation est prévue devant la BoM Tower pour réclamer la démission de son gouverneur, Rama Sithanen, si Chidanand Rughoobur n'est pas réintégré à son poste.

Narendranath Gopee a aussi déclaré que le Bureau international du travail sera alerté de la situation et qu'il mobilisera les politiciens locaux. «Se zot responsabilite aster. Dimounn finn vot zot 60-0, konn roul sa pei-la bien. Zot bizin donn proteksion bann sindikalis e bann anplwaye.»

Sur Gérard Sanspeur, ex-Second Deputy Governor de la BoM contraint de démissionner sur ordre du Premier ministre, Narendranath Gopee a souligné qu'il le connaît très bien depuis l'époque de Landscope Mauritius.

«Je connais ses capacités professionnelles et j'étais très heureux quand j'ai appris sa nomination à la BoM. Je me suis dit : voilà le right man at the right place, un homme de calibre pour redresser la banque. Mais il y a eu par la suite un clash de personnalités entre Sanspeur et Sithanen. Dan lager Sithanen-Bheenick, se Sanspeur ki finn pey lepo kase. C'est une très mauvaise image de la Banque centrale qu'on est en train de projeter à l'international.»