Guinée: Coyah - Le gouvernement guinéen organise des funérailles nationales pour les victimes de l'éboulement de Manéah

Dans un communiqué publié dans la soirée du jeudi 04 septembre 2025, le gouvernement guinéen a annoncé l'organisation d'une journée de recueillement national et de prières à l'occasion de l'inhumation des victimes de l'éboulement de Manéah.

"Au nom du président de la République, Chef de l'État, le Général Mamadi Doumbouya, le Gouvernement de la République de Guinée informe l'ensemble des citoyens qu'une cérémonie solennelle d'inhumation des victimes de l'éboulement tragique survenu à Manéah sera organisée le vendredi 5 septembre 2025, à 9h à l'École militaire de Manéah. Cette journée de recueillement national sera marquée par des prières et hommages rendus aux disparus, en présence des autorités administratives, et religieuses notamment : Des membres du CNRD Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Des membres du Gouvernement; Des représentants des institutions républicaines; Des forces de défenses et de sécurité", précise le communiqué.