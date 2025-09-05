Afrique: CAN 2025 - Les médias et les créateurs de contenus invités à mieux valoriser les réalisations du Maroc

Les médias traditionnels comme les nouveaux médias du monde doivent mieux valoriser les grandes avancées réalisées par le Maroc en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), à travers un travail d'investigation rigoureux et professionnel, a soutenu, jeudi à Rabat, le Marocain Hicham El Khlifi, directeur général de Radio Mars.

"Le rôle des médias reste fondamentalement le même, quelle que soit leur forme. Leur mission est d'accompagner, d'éclairer, d'analyser et de critiquer, sans nuire, mais toujours de manière constructive. Ils jouent à la fois le rôle de miroir et de projecteur pour refléter fidèlement ce qui a été fait, de beau ou de moins beau, et pour mettre en lumière les actions entreprises", a-t-il dit

Il animait un panel axé sur le thème : "Rôle des médias et des nouveaux médias dans le développement du football marocain à l'horizon 2030" dans le cadre de la première édition de la Conférence internationale Future Media Initiative (FMI). Une rencontre à l'initiative d'experts marocains en relations publiques, qui a réuni plus de 214 journalistes dont une cinquantaine du Maroc et créateurs de contenus venus de plus de 100 pays pour échanger sur les possibilités de collaboration.

Selon lui, "ce rôle s'applique à tous les types de médias : traditionnels ou nouveaux qui partagent tous cette mission d'éclairer, notamment dans des domaines comme le sport, et plus précisément le football, et de refléter avec justesse les réalisations accomplies par le pays dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et du prochain Mondial 2030".

Le Maroc va abriter du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la 35e édition de la CAN. Le royaume chérifien va également organiser conjointement la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal.

Il a estimé que l'engagement médiatique autour du football marocain reste encore insuffisant. " Il faut accompagner plus tout ce mouvement que le Maroc est en train d'entreprendre pour accueillir la Coupe d'Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030".

"Les médias doivent faire un travail professionnel et d'investigation pour donner la bonne information au bon moment. Il ne faut pas attendre que l'information vienne vers nous, c'est au journaliste d'aller la chercher, d'interpeller les acteurs, les pousser à s'exprimer, à se poser des questions. C'est ainsi que l'on contribue à faire avancer les choses", a-t-il soutenu.

'Nous voulons que la CAN au Maroc soit la plus belle édition en termes sportif, d'accueil et d'organisation. Le Maroc est un pays d'hospitalité, et nous devons refléter cela dans l'accueil des délégations et des supporters.

Mais au-delà de l'événement, a-t-il poursuivi, le royaume chérifien doit être une vitrine pour le continent africain afin de démontrer que le continent est capable de réussir l'organisation de compétitions internationales telles que la CAN et le Mondial.

"Nous avons mis les moyens nécessaires pour réussir notre projet. Mais tout cela découle d'une planification et d'une budgétisation. Nous avons pris le temps de réfléchir à nos besoins, de poser un cadre, de définir un budget, et de passer à l'action "a-t-il dit.

"La Maroc est devenu un hub continental et mondial du football et c'est important de le raconter au monde. Cela a pu se faire grâce à la vision du Roi qui a mis en place, à long terme, une stratégie de développement multisectoriels qui fait que nous avons des infrastructures interconnectées Il est important de dévoiler ce modèle marocain de développement", a soutenu Oumar Khyari, co-fondateur du FMI et conseiller du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF)

Deux autres panels ont été tenus sur l'émergence de nouvelles puissances médiatiques ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux par la jeune génération et les créateurs de contenus.