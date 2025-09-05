Sénégal: Gamou de Mpal - Le gouverneur de Saint-Louis salue la mémoire de Mame Rawane Ngom, un grand érudit de l'islam

Mpal (Saint-Louis) — Le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a salué, jeudi, la mémoire d' El Hadji Mame Rawane Ngom, un grand érudit de l'islam originaire de la commune de Mpal et compagnon du vénéré guide Seydi El Hadj Malick Sy.

"L'histoire du Sénégal a écrit en lettres d'or le rôle important que Mame Rawane Ngom a joué pour le rayonnement de la confrérie Tidjane mais aussi de l'islam au Sénégal. Il restera à jamais gravé dans les mémoires", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle du Gamou de Mpal, un évènement de célébration de la naissance du Prophète de l'Islam, communément appelé Maouloud.

De l'avis du chef de l'exécutif régional, les enseignements de ce grand érudit musulman sont toujours d'actualité.

Le porte-parole du Khalife de Mpal, Bachir Ngom, a souligné à cette occasion que le Prophète Mohamed (PSL) est un exemple pour toute l'humanité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Présent à la cérémonie officielle, le Khalife de Mpal, Mame Ousmane Ngom, a formulé des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité.

Avant l'étape de Mpal, le gouverneur Al Hassan Sall et sa délégation se sont rendus à la Grande mosquée de Saint-Louis où le Maouloud a été également célébré.

Il a été accueilli dans ce haut lieu de culte par l'imam ratib Cheikh Ahmed Tidiane Diallo.

La délégation a terminé ses visites de courtoisie auprès des foyers religieux de Saint-Louis à la Grande mosquée Ihsaane pour assister à la célébration de la 70e édition du Gamou de la famille Serigne El Hadji Madior Cissé.

Le préfet du département, Abou Sow, l'honorable députée, Seynabou Yacine Sambe, le directeur général du CROUS de l'université Gaston Berger (UGB), Babacar Diop, entre autres, responsables et chefs de service ont pris part à ces visites.

El Hadji Mame Rawane Ngom [1859 - 1955] est décrit comme étant un Mouqaddam [grand disciple] de Seydi El Hadji Malick Sy.