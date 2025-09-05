Togo: L'ESA et l'ATLOG en couple pour replacer « la logistique au centre névralgique du développement »

Elles sont en couple depuis ce Jeudi 04 Septembre 2025. Elles ce sont l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) et l'ATLOG (Association Togolaise pour la Logistique, basée sur le site de la Plateforme Industrielle d'Adétikopé). Par une Convention de partenariat signée par les deux premiers responsables de ces deux structures, elles sont liées pour offrir plus d'opportunités aux jeunes apprenants qui vont sortir des filières ou sous filières Transport, Logistique, Supply Chain, Transit et Manutention.

En effet, cette convention d'après les parties prenantes a pour objectifs de « renforcer les capacités techniques, technologiques et managériales, et constituer un cadre propice pour le développement conjoint de projets de formation ». Elle vient également concrétiser la volonté sans cesse manifestée par l'ESA de et son premier responsable et président Directeur général et Fondateur, Dr Charles Birrégah, de « renforcer les relations entre université et associations professionnelles, de promouvoir l'enseignement postuniversitaire, l'assistance technique et la recherche-développement (R&D) par des applications concrètes utiles au développement national ». C'est bien là une volonté manifeste saluée au cours de cette cérémonie par le partenaire, président de l'ATLOG, Kwami Dzidula Nyazozo, qui voit derrière ce ménage constitué par leurs deux entités une dynamique de « faire de la logistique un centre névralgique du développement du Togo ».

Et les responsables de l'ESA ne comptent aucunement voir les étudiants sortis de leur Ecole supérieure rester en marge de cette dynamique. « Ce partenariat avec l'Association togolaise pour la logistique va permettre à nos diplômés, notamment dans la filière Transit, Logistique et Transport, d'y trouver des stages et des emplois. Mais pas seulement dans cette filière. Ils peuvent aussi trouver en informatique, en Comptabilité,... Donc ce partenariat que nous venons de signer, c'est pour rassurer les étudiants qui viennent à l'ESA que notre souci permanent c'est de les former d'avoir le meilleur parcours académique en vue d'avoir la meilleure insertion professionnelle », a affirmé Dr Birregah. Comme quoi, cette convention avec l'ATLOG s'imbrique parfaitement avec le souci majeur de l'insertion professionnelle de leurs diplômés et aussi de leur trouver des stages pour y faire leurs premières armes après la sortie de l'Ecole.

Dans son mot, le président Nyazozo a précisé que, « l'Association togolaise pour la logistique se veut la référence en matière de logistique, de Supply Chain au Togo et dans la sous-région. Sachant que l'Ecole supérieure des affaires forment des professionnels dans ce domaine, il est donc de bon ton de nous approcher de l'Ecole et de pouvoir mettre nos efforts ensemble ».

Obligations des parties

Si l'ESA dans le cadre du partenariat, devra « fournir à l'ATLOG, des formateurs qualifiés pour la mise en œuvre des séminaires de formation à Lomé au Togo et dans d'autres pays, mettre à la disposition de l'Association, une base de données de CV de ses étudiants dans les domaines de formation mentionnés » ; et de même « offrir des tarifs préférentiels aux membres de l'ATLOG qui souhaitent bénéficier d'un renforcement de capacité » ainsi qu' « aux enfants des membres de cette association, qui souhaitent étudier à l'ESA », pour sa part, a également ses obligations. Elle (l'ATLOG) devra faciliter l'intégration des étudiants de l'ESA en Transport-Logistique et Transit en son sein ; intégrer les étudiants de l'ESA en Transport-Logistique et Transit à la plateforme de l'ATLOG ; faciliter les opportunités de stages d'excellence aux meilleurs étudiants de l'ESA en Transport-Logistique et Transit dans les entreprises ; faciliter les opportunités d'emploi aux étudiants de l'ESA en Transport-Logistique et Transit dans les entreprises ».

En plus, M. Nyazozo et ses pairs de l'ATLOG s'engagent « à transmettre régulièrement à l'Ecole supérieure des affaires, son programme formation, notamment les séminaires, formations à la carte. De même le programme de ses activités, ses actualités,... L'Association va également proposer des formations temporaires de renforcement de capacité (module à la carte) délivrées par l'ESA avec une tarification préférentielle sur les frais de formation en faveur de ses membres » et enfin, « faciliter des visites ou découverte des entreprises où s'exerce le métier de Transport-Logistique et Transit aux étudiants de l'ESA en respectant les conditions fixées ; animer régulièrement des Conférences à l'endroit des étudiants de l'ESA en Transport-Transit et Transit sur des thèmes liés à leur domaine de formation ».

Mieux connaitre les deux partenaires

Pour information, l'ESA, créée en septembre 2010, par Dr Charles Birrégah, est un établissement privé d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat togolais, qui a pour vocation de former des cadres et professionnels hautement qualifiés dans divers domaines, notamment la logistique et le transport, en adéquation avec les besoins du marché et les évolutions technologiques. Certifiée ISO 9001 version 2025 et ISO 21001 2018, l'ESA forme pour l'obtention du BTS, Licence professionnelle et Master professionnel. Elle offre le cycle de formation au métier d'expertise comptable comme le DECOGEF (BAC+3), le DESCOGEF (BAC+5) et le DECOFI (BAC+8) de l'UEMOA. Quant à l'ATLOG qui a vu le jour il y a de cela 10 ans (soit en Octobre 2015), elle se veut une organisation professionnelle ayant pour mission de promouvoir les métiers, les bonnes pratiques et l'excellence dans les domaines de la logistique, du transport et de la Supply Chain au Togo et dans la sous-région. Elle constitue un cadre privilégié de collaboration, de formation continue et de mise en réseau entre acteurs publics et privés du secteur.

Bon vent donc à ce partenariat gagnant-gagnant entre deux partenaires qui ont un seul leitmotiv, l'excellence dans leurs domaines d'activité.