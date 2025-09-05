Ile Maurice: Yesh Bonomally Ram - La nouvelle sensation du demi-fond

En l'espace de quelques mois, l'athlétisme mauricien s'est emballé pour ce jeune prodige du demifond qu'est Yesh Bonomally Ram. Encore inconnu sur la scène nationale jusqu'à ses 17 ans, en 2024, le pensionnaire du Curepipe Harlem AC a vu le prix de ses efforts récompensé en mai dernier, lorsqu'il a été sacré au 1 500 m lors des Championnats nationaux cadets (U18) et juniors (U20). Des titres qui lui ont valu d'être nommé sportif du mois de mai de l'express.

Il y a un peu plus d'un an, Yesh Bonomally Ram sortait d'une saison 2024 où il courait le 800 m en 2'09", le 1500 m une seule fois avec un chrono de 4'50" et ne s'était jamais aventuré sur 3 000 m. Malgré une grosse année scolaire devant lui cette année, l'étudiant du Dr Maurice Curé State College avait tout de même pour objectif de passer sous les 2 minutes au 800 m, sous les 4'10" au 1 500 m et de s'attaquer progressivement au 3 000 m.

Des chronos qui demandent de la rigueur, de la régularité et une discipline sans faille. Ajoutez à son talent, la passion pour la course à pied, - transmise par son ami Christopher Bonnapen à seulement 14-15 ans avec le club de Souillac -, Yesh s'est rapidement fait un nom dans le giron du demi-fond mauricien. Bien qu'il ait tenté d'autres sports, c'est l'athlétisme qui a lui a offert tout ce dont il avait besoin pour s'épanouir.

Débutant l'année avec un premier chrono de 4'48"60, considéré tout de même comme son meilleur temps sur 1500 m, les fruits de son dur labeur aux entraînements allaient graduellement se manifester, avec un 4'26"64, puis un temps de 4'23"83 lors des MAA Trials. Si ces chronos se voulaient encourageants pour la suite de la saison, Yesh ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin et réservait ses meilleures performances pour le gratin national.

En effet, engagé aux championnats nationaux U18, celui qui s'inspire du prodige norvégien du demifond et du fond, Jakob Ingebrigtsen, s'est signalé en remportant son premier titre majeur national au 1500 m. Une belle victoire en 4'20"50 qui allait donner le ton à une saison exceptionnelle.

Déjà considéré comme une étoile montante avec sa performance chez les cadets, le jeune prodige a confirmé toute l'étendue de son talent lorsqu'il s'est adjugé le titre de champion de Maurice juniors au 1 500 m, devant un certain Kenan Leclerc, véritable pointure du demifond chez les jeunes depuis quelques années.

Durant les deux derniers week-ends, Yesh Bonomally Ram a dominé la Ligue de cross-country en remportant les deux premières manches chez les U18 sur la distance de 5 km.

Dans une course très tactique, Miguel Allas et Kenan Leclerc s'étaient chargés d'imprimer un rythme assez tranquille jusqu'aux 1 000 mètres. La différence s'est ensuite faite dans le sprint final sur 200 mètres, où Yesh Bonomally Ram a raflé la victoire devant Kenan Leclerc (Adonai Candos AC) en 4'16"34.

Ses exploits du mois de mai lui ont valu d'être mis en lumière : il a réalisé le triplé national en étant sacré lors des championnats nationaux seniors en juillet, puis en battant le record national U18 (chrono manuel de 1'55"2) sur 800 mètres lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) aux Seychelles. Une compétition où il a notamment raflé trois médailles ainsi que trois records personnels.