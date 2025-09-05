Ile Maurice: Les débats sur la communication des documents avancés au 23 octobre

Le procès intenté à Navin Ramgoolam devant la Financial Crimes Division (FCD) par rapport à ses coffres-forts franchira une nouvelle étape, le 23 octobre prochain. Cette date marque l'avancement des débats sur la communication des documents, initialement prévus pour le 6 novembre. Ce changement découle d'une intervention directe du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), qui a demandé à la cour d'accélérer le calendrier.

C'est par une lettre datée du 8 août dernier, adressée à la magis- trate Bibi Razia Jannoo-Jaunbocus, que Me Nataraj Muneesamy, assistant du DPP, a sollicité ce réajustement. Dans ce courrier, le Parquet exprimait son inquiétude face à un délai jugé excessif, estimant que reporter l'audience à novembre risquait d'aggraver les lenteurs déjà observées dans ce dossier. Le DPP a plaidé pour un traitement plus rapide, considérant qu'il en allait de l'intérêt de la justice et même de celui de l'accusé.

Cette démarche fait suite à l'audience du 6 août, où la défense avait vivement protesté contre l'absence de communication de certains documents. Me Robin Ramburn, Senior Counsel, qui représentait Navin Ramgoolam, avait soutenu que sans accès intégral au dossier, son client se trouvait dans l'impossibilité de préparer correctement sa défense.

Cette requête de la défense a replacé la question de la transparence des échanges entre les parties au coeur du débat procédural. Navin Ramgoolam, au- jourd'hui Premier ministre après son retour au pouvoir en 2024, fait face à 23 accusations de «paiement excédentaire». Selon l'acte d'accusation, il aurait perçu un total de Rs 63,8 millions en espèces entre le 31 janvier 2009 et le 7 février 2015. Ces paiements, qualifiés d'irréguliers par la poursuite, constituent le socle des charges portées contre lui.

Le 23 octobre prochain, défense et poursuite croiseront le fer autour de la question cruciale de la communication des documents. Un rendez-vous décisif, qui déterminera non seulement le rythme à venir du procès mais aussi la manière dont sera abordée cette affaire.