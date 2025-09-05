Ile Maurice: Attentat à la pudeur dans un bus - Un homme arrêté

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

La police de Triolet a procédé hier matin à l'arrestation d'un individu soupçonné d'attentat à la pudeur sur une élève de 17 ans à bord d'un autobus d'une société privée. Les faits se seraient déroulés à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée.

Selon la déposition faite par la mère de l'adolescente, cette dernière aurait été victime de gestes déplacés d'un passager à plusieurs reprises, notamment les 22, 25 et 26 août 2025, alors qu'elle se rendait à son établissement scolaire. L'homme en question aurait profité de la proximité dans l'autobus pour la toucher à des endroits inappropriés.

Le 27 août, vers 6 h 52, alors qu'elle prenait le même bus, la jeune fille a de nouveau constaté la présence du suspect assis à côté d'elle. Elle a immédiatement informé sa mère par messagerie. Cette dernière lui a conseillé d'alerter le receveur de bus en lui remettant un billet écrit. Dans le message, la mère signalait l'urgence de la situation et la présence d'un «pervers» à bord.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le receveur, après avoir pris connaissance de la note, a sollicité l'aide de la police de Triolet. Une équipe s'est rapidement rendue sur place et a procédé à l'arrestation de l'individu. Celui-ci a été présenté devant la Cour de district de Pamplemousses le même jour. La police a objecté à sa remise en liberté sous caution et il a été placé en détention au Piton Detention Centre. Une enquête approfondie a été ouverte.

Cette affaire soulève une fois de plus la question de la sécurité des mineurs dans les transports en commun. Les autorités invitent les parents, ainsi que les usagers des autobus, à signaler sans délai tout comportement suspect afin de prévenir de tels incidents.

L'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur des faits et établir d'éventuelles responsabilités supplémentaires.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.