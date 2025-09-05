Ile Maurice: L'ASP Seewoo maintenu en détention

4 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

L'assistant surintendant de police (ASP) Rajcoomar Seewoo devra encore patienter avant d'espérer retrouver la liberté. Hier, il a comparu devant la cour de district de Port-Louis, où son avocat, Me Assad Rujub, a présenté une requête en faveur de sa remise en liberté sous caution. Mais la Financial Crimes Commission (FCC) s'y est opposée, estimant que le haut gradé représente un risque dans l'enquête en cours.

Le magistrat a renvoyé les débats au 9 septembre 2025. Jusque-là, l'ASP Seewoo restera écroué. Il est détenu depuis le 21 août, sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. L'enquête de la FCC porte sur une somme totale de Rs 34,7 millions, versée sur son compte bancaire entre 2024 et 2025.

Ces fonds proviendraient de 54 réclamations de primes dites Reward Money, censées rémunérer des informateurs après des opérations. Or, plusieurs membres de la Special Intelligence Cell affirment n'avoir jamais touché les montants réclamés en leur nom, ce qui a renforcé les soupçons des enquêteurs. La FCC a d'ailleurs ordonné des vérifications de l'authenticité des signatures figurant dans ces dossiers.

