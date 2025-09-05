Ile Maurice: Sanspeur évoque le fils Sithanen

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

L'ancien Second Deputy Governor (SDG) de la Banque de Maurice (BoM), Gérard Sanspeur, était présent hier après-midi au Réduit Triangle pour poursuivre sa déposition à la Financial Crimes Commission (FCC). Selon nos informations, il aurait réitéré les éléments déjà présentés lors de sa conférence de presse, le vendredi 28 août, évoquant notamment le fils de Rama Sithanen, sans entrer dans les détails.

Il avait précédemment dénoncé des modifications présumées de procès-verbaux du conseil d'administration et l'ingérence d'une tierce personne dans certaines décisions. L'ex-SDG affirme également détenir un enregistrement compromettant qui pourrait, selon lui, entraîner la démission immédiate du Gouverneur de la BoM, Rama Sithanen.

Gérard Sanspeur a aussi mentionné avoir fait obstacle à une cession de terrain au groupe Sotravic, sous des pressions jugées importantes. Son départ de la BoM s'était fait dans un climat tendu, à la suite d'un appel du Premier ministre Navin Ramgoolam. La FCC poursuit son enquête et l'ex SDG devrait compléter sa déposition aujourd'hui.

