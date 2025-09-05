Ile Maurice: Liberté sous caution refusée à Allysaheb Jagai

La cour de Port-Louis a rejeté, hier, mercredi 3 septembre, la demande de remise en liberté sous caution d'Allysaheb Ashik Ameersaheb Jagai. Le fils du surintendant de police (SP) Ashik Jagai fait face à trois accusations provisoires de blanchiment d'argent, pour des délits présumés commis entre les 10 avril et 22 août 2024.

La Financial Crimes Commission (FCC) s'est opposée à toute libération, avançant des risques d'interférence avec des témoins et de manipulation de preuves. L'avocat de l'accusé, Me Yash Bhadain, a immédiatement introduit une motion formelle pour sa libération conditionnelle, qui sera débattue le 9 septembre.

Son arrestation est intervenue le mardi 2 septembre, lors d'une opération de la FCC à Vallée-des-Prêtres. Trois véhicules de luxe, qui y ont été confisqués - un Ford Raptor, une BMW et une Suzuki Swift - ont été placés sous scellés au Réduit Triangle, servant désormais d'éléments clés dans l'enquête.

Cette affaire s'inscrit dans un contexte familial sensible. Son père, le SP Ashik Jagai, avait lui-même été arrêté le 13 août dans l'affaire dite de Reward Money, qui implique plus de Rs 86 millions de paiements douteux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce dernier avait retrouvé la liberté conditionnelle mardi, peu avant l'arrestation de son fils. Allysaheb Jagai, entrepreneur, est impliqué dans plusieurs sociétés, dont Nabsha Uclean Trading Ltd (créée en 2019) et EA Smart Choice Business Enterprises Ltd (lancée en 2023). La FCC s'interroge sur l'origine des fonds injectés dans ces sociétés et leur possible lien avec l'acquisition des véhicules de luxe.

Les données financières présentent deux trajectoires opposées : Nabsha Uclean a généré en 2024 un chiffre d'affaires de près de Rs 3 millions, avec un bénéfice net de Rs 211 490 et des actifs estimés à Rs 7,5 millions. À l'inverse, EA Smart Choice affiche une perte de Rs 331 070 pour un chiffre d'affaires limité à Rs 855 000 et des actifs en chute libre, à Rs 461 852. Le tribunal tranchera le 9 septembre sur la motion de remise en liberté sous caution déposée par sa défense.